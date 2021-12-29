Полярнинские ушу-сандаисты вернулись с соревнований с медалями!

Команда вернулась с соревнований из Ленинградской области. В общей сложности сборная области завоевала 12 медалей, из них два первых места привезли спортсмены Полярного.

В Кингисеппе состоялось Первенство Ленинградской области по ушу-саньда, наш регион на состязаниях представили спортсмены до 12 лет из Гаджиево, Полярного, ЗАТО г.Североморск, Мончегорска и Ревды.

Это, уверены тренеры, ступенька для тех ушу-сандаистов среднего звена, которые переходят от региональных соревнований к всероссийским. По результатам соревнований в копилке спортсменов Кольского Заполярья набралось 12 медалей.

Сергей Мирошник, тренер детской юношеской спортивной школы, г. Полярный: «Набираемся опыта, чтобы не «вариться в одной каше» друг с дружкой – со своими спортсменами в одной области. Стараемся расширить географию наших соревнований».