«Полярное братство» - напоминание о страшной войне и героических людях

История боевого товарищества граждан двух стран, которых объединила Вторая мировая война, фильм голливудского уровня, показ которого с нетерпением ждут в Лос-Анджелесе. Валдис Пельш презентовал в Мурманске свою документальную кинокартину «Полярное братство». Партнёром проекта выступил Мурманский морской торговый порт.

«Полярное братство» - это не только один из неизвестных эпизодов Великой Отечественной войны, но и компьютерная графика, не уступающая по качеству голливудским фильмам. Однако, главное в фильме, говорит его автор, известный телеведущий Валдис Пельш - рассказ о людях, которые помогали приблизить Победу в суровой войне.

- Это было событие для наших замечательных «летающих» дедушек, - говорит Валдис Пельш, телеведущий, автор и продюсер картины «Полярное братство». - Они нам оказали неоценимую услугу в создании фильма и до сих пор поддерживают нас. В их числе Тим Элкингтон, которому уже 97 лет, а мы с ним ведём переписку. Он активный пользователь социальных сетей. Совсем недавно он был приглашён британской королевой. Как мне кажется, этот фильм, он оставил в наших сердцах не только след, но и добавил к нашему кругу общения ещё дружбу с этими замечательными людьми.

В картине рассказывается история поставок на Север Советского Союза английских истребителей «Hurricane». Повествование разворачивается вокруг трёх английских лётчиков, которые с первыми конвоями прибыли в Мурманск, чтобы передать навыки пилотирования самолётов нашим пилотам. Они нашли среди советских асов верных боевых товарищей. Британские участники тех событий свои истории рассказывают сами, а вот воспоминания наших лётчиков в фильме удалось восстановить лишь по письмам и дневникам.

- К сожалению, никого из советских лётчиков сейчас нет в живых, - отмечает Елена Потанина, член клуба «Что? Где? Когда?», редактор и продюсер картины «Полярное братство». - Мы встречали очевидцев, которые были в сафоновском полку на три месяца позже событий, о которых мы рассказываем. К сожалению, свидетелей того времени с нашей стороны не осталось. Поэтому мы пригласили замечательного актёра Сергея Угрюмова, который озвучивает дневники и воспоминания этих лётчиков. Таким образом, мы постарались уравновесить воспоминания английской стороны и советской.

Так как большинство описываемых в кинокартине событий происходили в Мурманске, без столицы Заполярья в ленте не обошлось. Отдельные сцены снимались на причалах Мурманского морского торгового порта. Показ картины в Мурманске стал подарком предприятия ко дню рождения города.

- Для нас эта тема очень близка, потому что история Мурманского морского торгового порта в годы Великой Отечественной войны переплетается с героической историей Мурманска, - отметил в своём выступлении Сергей Руденко, заместитель генерального директора по экономике и финансам, финансовый директор ПАО «ММТП». - Мы вспоминаем и о том, что в годы войны 103 портовика погибли на своих трудовых постах, более 300 получили ранения. И, конечно, такой проект не прошёл мимо нашего внимания, поэтому мы решили устроить такой показ для широкой публики.

Билеты на единственный показ фильма в столице Заполярья можно было получить бесплатно прямо в кассах кинотеатра «Мурманск». Полковнику морской авиации Северного флота в отставке Борису Соловьёву о кинопремьере рассказал сын. В зал мужчина прибыл прямо со службы, как был - в форме. Торопился, как оказалось, не зря.

- Я скажу так, у меня эмоции были. Даже иногда и слёзы накатывались на глаза, - говорит Борис Соловьёв, полковник морской авиации Северного флота в отставке. - Впечатляет фильм. Хороший фильм.

Зал кинотеатра во время показа оказался забит до отказа. Особенно впечатлил зрителей уровень компьютерной графики, использованной в фильме и раскрашенные кадры исторической хроники.

Премьера в Мурманске - одна из первых демонстраций картины. 8 октября «Полярное братство» увидят в Лос-Анджелесе. На кинофестивале в Голливуде фильм получил награду как лучшая документальная лента. Тем же из мурманчан, кто на премьеру не попал, расстраиваться не стоит. По словам авторов, фильм в итоге окажется в Интернете в бесплатном доступе. Посмотреть его можно будет на личном канале Валдиса Пельша в «Ютубе».