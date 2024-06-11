Полярной ночью в Мурманске будет светло!

Компания-подрядчик смонтировала последний светильник в рамках энергосервисного контракта по замене почти 11 тысяч ламп на современные светодиодные в городе Мурманске.

Оценить, как изменилось качество освещения вдоль мурманских дорог и во дворах, можно будет уже осенью. До этого времени специалисты проведут тестовые включения отдельных участков и обследование оборудования.

По словам Юрия Сердечкина, главы администрации города Мурманска, повысить качество освещения — одно из пожеланий мурманчан. Работы заняли всего 3,5 месяца и завершились с опережением графика, несмотря на то что ненастная погода с сильным ветром, порой, нарушала планы специалистов.

Для каждой улицы была разработана своя схема расположения ламп с цветовой температурой двух видов. Вдоль проезжей части и во дворах устанавливаются панели со светодиодами более тёплого оттенка, а в районе пешеходных переходов – с более яркими и дающими нейтрально белый свет, близкий по температуре к солнечному. Это поможет уменьшить риск возникновения аварийных ситуаций и существенно повысит качество освещения в Мурманске, уверены специалисты.

На реализацию проекта не расходовались бюджетные средства. Затраты энергосервисной компании на установку возмещаются за счёт экономии средств, получаемой после внедрения энергосберегающих технологий.

Ещё один большой плюс - новые яркие светильники установили не только на городских артериях, но и во дворах многоквартирных домов.