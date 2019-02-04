«Полярные нахимовцы» перешутили «БАБслей» и «Маннепахкуай»

Почему журналистам нужно уметь шутить? Что такое «Маннепахкуай»? Эти вопросы говорят о том, что столице Заполярья стартовал сезон Молодёжной лиги КВН. Побороться за выход в полуфинал приехали 12 команд со всей Мурманской области.

Леопардовый пиджак и невероятно пластичный Дима Пауль - новый сезон Молодёжной лиги КВН открывает номер уже известной мурманской команды «Для Вас». Три года назад ребята также начинали свой юмористический путь в Детской театральной школе. Сегодня капитан в жюри, а на сцену вышли 12 команд из школ, лицеев, колледжей и университетов. Среди дебютантов и сборная студентов-журналистов с оригинальным названием «БАБслей».

«У нас женская команда, я один парень пытаюсь слить по ходу нашего выступления девушек, поэтому «БАБслей» - это игра слов «бобслей»-«бабслей». В общем, сливать баб - это спорт», раскрывает секрет названия команды Брий Манаков, капитан команды «БАБслей».

Ежедневные репетиции по несколько часов, бессонные ночи - всё, чтобы довести номера выступления до совершенства. Шутка - изысканное блюдо, её нужно и правильно подать. И тут большую роль играет внешний вид юмористов. Речь не только про схожие элементы одежды участников. Костюмы должны отражать концепцию команды. «Мы сразу решили, что концепция должна быть довольно строгая, так как мы журналисты, - рассказывает Анастасия Корчагина, участница команды «БАБслей». - Поэтому взяли классику: чёрное и белое. А чтобы не было слишком скучно, выбрали ещё и яркий цвет - красный».

«Маннепахкуай» - это не новомодное ругательство, а название ручья в Хибинах и название команды из Апатитов. На уроках географии такого не услышишь, считают ребята. Юные юмористы данной команды - дебютанты, они решили поднимать в своих выступлениях острые социальные темы.

«В нашей стране есть такая проблема, что никто не может воспринимать самокритику, но в нашей стране и куча проблем, которые нужно решать, - уверен Никита Христофоров, участник команды «Маннепахкуай» г.Апатиты. - Может быть, кто-то нас услышит через шутки и поймет, что у нас есть определенные проблемы».

В фестивальной игре команды борются за выход в полуфинал. Сезон Молодёжной лиги короткий - всего три этапа. Победители пройдут дальше - в региональную, а там и поездка в Сочи на КиВиН не за горами.

«Это команды из школ, гимназий. Нам очень приятно, что второй год подряд нашу лигу посещают воспитанники нахимовского училища, - отмечает Леонид Мостовой, директор муниципального учреждения «Дом молодёжи». - Нам бы хотелось, опять же повторюсь, чтобы команд было не двенадцать, а двадцать две или еще больше. КВН - это тот проект, который может вовлечь и увлечь практически всех».

По итогам первой игры в полуфинал прошли 10 команд, первое место с высшей оценкой в 50 баллов заняла самая многочисленная команда молодежной лиги «Полярные нахимовцы».