«Полярные сердца» не испугались метели

Мурманские мамы в выходной день не только стирают, убирают и готовят, но ещё и успевают принять участие в благотворительном забеге. В спорткомплексе «Долина Уюта» в воскресенье состоялась акция «Полярные сердца», все собранные во время её проведения средства будут направлены в приют для животных. Ведущие передачи «Арктик-ТВ» «ТелеМамы» не остались в стороне.

В эти дни по федеральным каналам и в социальных сетях то и дело появлялись сообщения о метели в Мурманске, а северяне тем временем не сидели по домам, а занимались спортом на открытом воздухе. В столице Заполярья состоялся благотворительный забег «Полярные сердца». Участники акции должны были пробежать километровую или 3-километровую дистанцию. Ведущие программы «ТелеМамы» считают, что это прекрасный способ разнообразить выходные и отвлечься от домашних забот.

«Мамы – люди закаленные, потому что каждый день они сталкиваются с какими-то трудностями и проблемами, - считает Анастасия Лайтер, телеведущая. - Кого-то надо уговорить, кому-то надо сварить кашу, прибрать дома за всеми. Это иногда сильно выматывает».

Несмотря на то, что спортивный праздник организован в преддверии Международного женского форума, который пройдёт в Мурманске в начале марта, в забеге принимают участие не только представительницы прекрасного пола. Маленький постоянный участник программы «ТелеМамы» Влад Карабань, финишировал среди первых и упал на финише на снег от усталости…

«Главная цель этого забега благотворительность. Все собранные средства пойдут на строительство вольеров для собак, поэтому мы бежим не на результат, а за идею», - говорит Марина Калмыкова, автор программы «ТелеМамы».

Бежать по рыхлому снегу тяжело, признаются участники. Но телемамам не страшны ни холод, ни метель, так как опыт в преодолении стихии и лени у них уже есть - навстречу ветру и финишу они уже бегали с телефоном в руках - вели прямую трансляцию.

«Мы решили в очередной раз испытать себя, - говорит Екатерина Новикова, автор и ведущая программы «ТелеМамы». - Однажды мы уже с Мариной принимали участие в забеге. Это был Всероссийский забег «Кросс нации». Тогда мы осилили 4 километра. Сегодня нам предстоит 1 километр, но ещё раз напомню, мы бежим не на результат, а ради удовольствия».

Постоянных участников спортивных праздников выдает атрибутика - шапочки и банданы. Для этих спортсменов результат очень важен. «Километр пробежал за 3.33, - говорит Роман Иванов, участник забега. - Парень пришёл передо мной, у него 3.31. Но я доволен!».

Каждый участник при регистрации сделал благотворительный взнос - 300 рублей. На вольеры, говорят организаторы акции, не хватит, но корм четвероногим друзьям закупят. «В благотворительном забеге принимают участие более 85 участников, которые внесли благотворительный взнос для помощи приюту для животных, - рассказала журналистам «Арктик-ТВ» Наталья Бережная, организатор забега «Полярные сердца». - Мы переживали, что в метель люди не придут, но мурманчане пришли, более того, есть желающие, которые не успели зарегистрироваться, подходят, пробегут чуть позже».

Чтобы мурманчане смогли восстановить силы после забега и согреться, организаторы благотворительной акции угощали их булочкой и горячим чаем.