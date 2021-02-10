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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.02.21 19:30

«Полярные забавы» для северян от «Полярного вестника»

Наши коллеги – журналисты муниципальной газеты ЗАТО Александровск «Полярный вестник» подвели итоги традиционного конкурса.

Вместе с сыном Виктория Назлиева стараются поддерживать активный и здоровый образ жизни, зимой вместе и снеговиков лепят, и лыжные трассы покоряют. Именно соревнования в лыжном кроссе и стали основой серии фотографий, с которыми семья заявилась на традиционный конкурс газеты «Полярный вестник».

Виктория Назлиева, участник конкурса «Полярные забавы», г. Полярный: «Как раз удалось совместить лыжи, хоккей и футбол. И нам показалось, что было бы интересно для конкурса три в одном совмещать».

Редакция старания юного спортсмена оценила и вручила приз за 1-е место. Юному блогеру из Полярного, в узких кругах интернет-пространства известного как Кибу, повезло чуть меньше, его «Полярные забавы» заслужили «серебро». Поддержать проекты блогера можно на разных площадках.

Кирилл Бут, участник конкурса «Полярные забавы», г. Полярный: «Не только на «Ютубе» есть, ещё «ВКонтакте» и в «Лайки».

Кирилл с родителями сняли видеоролик об отдыхе в лесах Вологодской области, в котором подробно рассказал о том, как использовали устаревшие в русском обиходе чуни. Описание фото или видео – это один из критериев оценки конкурсных работ

Александра Полянина, главный редактор газеты «Полярный вестник»: «Нужно было рассказать, что конкретно происходит на этой фотографии: может, это маленькая история, или рассказать о зимнем увлечении».

Участников было не так много, поясняет редактор, но, очевидно то, что конкурсанты действительно старались, особенно приятно, что это постоянные читатели муниципальной газеты.

 

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