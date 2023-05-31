Полярным районным судом вынесен приговор местным организаторам запрещенной в России экстремистской организации Свидетели Иеговы

Они наказаны штрафом за деятельность, которую подпольно осуществляли более 4 лет.

В апреле 2017 года решением Верховного суда религиозная организация «Свидетелей Иеговы в России» и входящие в её структуру местные религиозные организации были признаны экстремистскими и ликвидированы. Однако двое жителей ЗАТО Александровск вплоть до июля 2021 года продолжали незаконную деятельность. При чем действовали они методами современными, проводя богослужения и выступления посредством конференц-связи.

Для проведения трансляций и собраний использовали жилые помещениях городов Снежногорска, Полярного, Гаджиева и Оленегорска-8.

Организаторы объединения также привлекали единомышленников к денежным взносам под видом добровольных пожертвований.

Суд признал двух подсудимых виновными в совершении инкриминируемого преступления и назначил им наказание в виде штрафов общей суммой 850 тысяч рублей.