Полярный - город контрастов

Пока одни улучшают и благоустраивают город воинской славы, другие - старательно уничтожают труды сограждан.

Городскую серость старается победить граффити-художник Сергей Береснев. О работе и жизни талантливого полярнинца мы уже рассказывали в одном из наших сюжетов, однако тогда его искусно нанесенные рисунки ещё радовали жителей и гостей большого ЗАТО. Сегодня неизвестные нанесли на работы Сергея свои непонятные знаки.

Сергей Береснев, граффити-художник: «Смешанные чувства: вперемешку злость, разочарование, потому что 8, а то и 10 часов работы и порядка 10 тысяч испорчены за 10 секунд, за 20».

Вот и приходится Сергею исправлять, то что сделали с его работами другие.

На помощь художнику приходят знакомые и просто неравнодушные сограждане, но желание найти вандалов не оставляет.

Сергей Береснев, граффити-художник: «Сейчас, зная, что процентов 60-70, что опять придут и напакостят, не хочется делать. Но люди просят восстановить, злость постепенно проходит, и я готов сейчас пойти и восстановить».

Под руку вредителям попадаются не только арт-объекты, нарушители порядка добираются и до пустующих квартир. Администрация муниципалитета не скрывает, эти помещения будут реконструированы, но чем больше из жилья выносят или, наоборот, используют квартиры в качестве мусорных контейнеров, тем сложнее и дороже обойдётся городу ремонт.

Юлия КОРОТКОВА, директор службы муниципального имущества ЗАТО Александровск: «Мы стараемся улучшить условия жизни самих граждан, потому что мы не всегда можем обеспечить ремонт всего здания сразу. В связи с эти стараемся переселять людей в пригодные для проживания помещения».

И если в случае с рисунками скорее всего действовали несовершеннолетние, то в ситуации, где из аккуратно вскрытых квартир выносят стеклопакеты, метры ламината и даже батареи, явно работают специалисты.

Юлия Короткова, директор службы муниципального имущества ЗАТО Александровск: «В принципе, то, что дом расселен знают не только граждане, проходящие мимо, но и другие всесторонние организации, которые поставлены в известность о том, что дом будет расселен. И то, как имущество наше вынимается - с профессиональной точки это делается, работают профессионалы».

Как поймать и привлечь к ответственности тех, кто совершает такие противоправные действия казать сложно, но в администрации муниципалитета такое положение дел терпеть не намерены и обещают обязательно найти решение проблемы.