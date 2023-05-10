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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.05.23 19:30

Полярный 9 мая: парад на площади Победы

К великому празднику город воинской славы Полярный присоединился торжественным прохождением военнослужащих гарнизона, строй которых закрыл юнармейский отряд. На трибунах – немногочисленные ветераны, дети войны, те, для кого сегодня и праздник, и печаль.

Отец Инны Ивановны Шастуновой ушёл на войну из Полярного, погиб в 1943 году в районе Припяти. День Победы для ребёнка войны – не просто священное событие, это ещё один повод сказать своему папе спасибо.

Инна Шастунова, участник организации «Дети войны», г. Полярный: «Честно говоря, печаль. Я отца не видела, он меня не видел. Фотографий не осталось. Печально до слез».

В такой же ситуации оказалась и Нелли Власова. Её папа - Павел Пинегин - тоже так и не увидел дочь.

Нелли Власова, участник организации «Дети войны», г. Полярный: «Ведут за ручку ребёнка мама и папа. А я такого не знала, что значит отцовская забота, когда воспитывает одна мать. Не дай Бог! Дети войны уходят, видите, как пустеют трибуны. Смотрю на детей Донбасса: новые дети войны появляются».

Имена, даровавших жизнь, только в памяти. Сидя на трибунах, ветераны не жалеют слёз. А мимо строем проходят знамённые группы Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, рота почётного караула береговой ракетной бригады объединения, военнослужащие гвардейской Печенгской Краснознамённой бригады кораблей охраны водного района, парадный расчёт узла связи и другие. Кстати, среди местных жителей немало тех, кто родом из заполярных военных династий.

Татьяна Гавкалюк, жительница г. Полярного: «Дед прошёл всю Европу: воевал и в гражданской и финской войне, а отец здесь воевал - у нас на севере. Малый охотник, 428-й. Защищал наше Заполярье».

Вслед за парадными расчётами проехала отреставрированная техника военных лет: особенный интерес, как и всегда, вызывает легендарный Т-34, танк - экспонат музея под открытым небом.

Эльвира Москвичёва, жительница г. Полярного: «Это мой дед. Воевал, был дважды ранен, после второго ранения комиссован. Участник боёв на Курской дуге. Рассказывал, как бежал из плена от немцев по ледяной воде, как их укрыла женщина в деревне от фашистов».

Будущие защитники страны - представители юнармейского движения тоже принимают участие в параде. Сожалеют, что в этом году не довелось пронести портреты героев единым строем, впрочем, сегодня они будто рядом, поддерживают ребят, подставляя плечо.

Кира Семисынова, юнармеец, г. Полярный: «Я бы прошла с портретом своего деда. Мы собирали сведения, но ничего практически не удалось узнать. У нас очень много родственников без вести пропавших, поэтому мы ничего не знаем о них».

Полина Исаеева, юнармеец, г. Полярный: «Это мой прадед Семин Василий, он был призван на фронт в 1941 году из Карелии. Прошёл всю войну и вернулся в 1945 году домой».

Финальным аккордом праздничного шествия стало прохождение юных барабанщиц, впервые выступивших на параде. Завершились торжественные мероприятия конкурсом строя и песни, а также массовыми народными гуляниями на площади Победы.

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