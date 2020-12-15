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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.12.20 19:30

Полярный день Кольского полуострова должен стать привлекательным для туристов

Сделать Заполярье привлекательным для туристов в летний период. Такая задача стоит перед Центром кластерного развития Мурманской области. Во время круглого стала участники смогли обсудить стратегию дальнейшего развития региона в этом направлении.

Круглый стол, посвященный стратегии продвижения Кольского полуострова в летний период, организовали  в Мурманске. Эксперты из Федерального агентства по туризму поделились опытом привлечения гостей. Такие знания пригодятся и нашим специалистам, чтобы летом желающих увидеть красоты нашего края стало больше. В настоящее время в Заполярье приезжают погостить в основном в холодное время года.

Максим Бугаев, и.о. председателя комитета по туризму Мурманской области: «Всем известны полярная ночь, северное сияние, но есть и полярный день, который многие в других частях света пиарят. Они у нас и так ярко представлены. Поэтому важно это обсудить, чтобы понять механизмы по увеличению турпотока».

Ставка также делается на экологический туризм, который набирает популярность во всем мире. Пешие походы по нетронутым человеком уголкам природы организовать можно, только для них требуется определенная инфраструктура.

Владимир Онацкий, президент Ассоциации гидов Мурманской области: «Не хватает маршрутов, не хватает кемпингов - популярного развлечения у скандинавов, а они часто спрашивают, можно ли подключить эти домики. Я думаю, они в скором времени появятся».

Кольский Север для туристов в последнее время стал наиболее привлекателен благодаря развитию соцсетей. Например, хорошую рекламу на днях нашему краю сделали оскароносный американский  режиссёр  Оливер Стоун, гостивший в Мурманске и супер модель Наталья Водянова, которая в буквальном смысле кричала от холода в Териберке.

Тем не менее, особое внимание, по словам специалистов, должно уделяться маркетинговой составляющей и развитию собственного бренднига, который выделял бы Мурманскую область на фоне других северных регионов. 

 

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