Полярный день уходит – пора включать уличное освещение

В Мурманске начали включать наружное освещение. Пока фонари будут работа около двух с половиной часов. Но график будут меняться каждый день, он зависит от продолжительности светового дня.

Здесь стоит сказать, что включение также зависит от ряда факторов и может сдвигаться на 40 минут. Контролирует процесс единая дежурно-диспетчерская служба Мурманска.

График утверждён ещё в начале года Советом депутатов города Мурманска. Дольше всего фонари в Заполярье будут работать в декабре, во время полярной ночи, отключать искусственное освещение предстоит всего на 4 часа.