«Полярный гамбит 2021» вызвал большой интерес у шахматистов России

Шахматный турнир «Полярный гамбит 2021» объединил в эти выходные профессиональных спортсменов и любителей этого интеллектуального вида спорта. Участники из разных городов России сразились в дисциплинах – блиц и рапид.

Интеллект, быстрая реакция и чуть больше трёх минут есть у каждого шахматиста в начале партии. В блице всё решает именно скорость. Зрелищная и динамичная молниеносная игра нередко прощает ошибки, поэтому победить в ней может даже спортсмен, имеющий скромные достижения в обычных шахматах. Но таких на турнире «Полярный гамбит 2021» было немного.

Матвей Гальченко, участник соревнований: «Турнир очень сильный, я знаю большинство сильных соперников, которые со мной будут играть. Я с ними уже встречался ранее, даже подготовился немножко. Понимаю, как примерно партии пойдут. Естественно, переживаю, спортивное волнение присутствует, но я очень рад здесь снова играть».

Соперником Матвея Гальченко в первой партии блица стал Ярослав Галов. Юный шахматист уступил своему опытному противнику, но сдаваться на этом не собирался.

Ярослав Галов, участник соревнований: «Я понимаю, что соперник намного сильнее меня, но я не расстроен. Я выиграю дальше уверенно».

В таком турнире главное не только мастерство, но и азарт, поэтому за игровой доской могли встретиться шахматисты разных возрастов. Самому старшему участнику соревнований – 64 года, а младшему – всего 7.

Андраник Мусатян, председатель Федерации шахмат Мурманской области: «Наши спортсмены, наши дети, подростки могут тренироваться играть с именитыми мастерами, с гроссмейстерами. Надо отдать должное, что первые три места заняли спортсмены из Питера, но это тоже говорит о хорошем, о том, что они поиграли с нашими детьми, с нашими воспитанниками, со взрослыми, соответственно это практика для шахматистов».

Поражала и география участников. В столице Заполярья встретились спортсмены со всей России, чтобы выяснить, кто же сможет разыграть этот северный дебют – «Полярный гамбит 2021».

Артём Кузьмин, исполнительный директор Федерации шахмат Мурманской области: «География очень широкая. У нас есть судьи из Республики Коми, участники из Челябинска, Екатеринбурга, из Пензы. Очень широкую известность получил турнир «Полярный гамбит» на территории всей Российской Федерации».

Светлана Наумова, и.о. министра спорта и молодёжной политики Мурманской области: «К нам приехали из многих субъектов для того, чтобы составить конкуренцию нашим спортсменам-шахматистам. И это очень приятно. Это говорит о том, что высокая организация этого турнира, судейства привлекает спортсменов из других регионов и дай бог, чтобы так было и в дальнейшем».

Интерес участников подогревал и призовой фонд турнира – 250 тысяч рублей. Его поделили победители шахматных дисциплин блиц и рапид.