«Полярный гамбит» в третий раз собрал любителей шахмат

Шахматисты встретились на очередном фестивале «Полярный гамбит». Международный турнир был посвящён памяти Станислава Крылова, в прошлом одного из ведущих тренеров Мурманской области. В течение трёх дней игроки боролись за крупный денежный приз.

«Полярный гамбит» собрал почти две сотни участников, приехавших в столицу Заполярья не только из других регионов России, но и зарубежья.

Андраник Мусатян, председатель шахматной Федерации Мурманской области: «Я хотел бы выразить благодарность Министерству спорта, спасибо администрации города Мурманска, отелю «Азимут», компании «ФосАгро» и «Евроросу», которые нам всегда помогают».

Турнир проходил по двум дисциплинам – блиц и рапид. Число участников в дисциплинах примерно равное. Сразиться есть за что - гарантированный призовой фонд 250 тысяч рублей. Материальное вознаграждение - немаловажный стимулирующий фактор, но по признанию самих участников, деньги не самое главное.

Андрэас Эсбэнсен, участник соревнований, Норвегия: «В Мурманске я был как минимум 14 раз, потому что люблю играть в шахматы. И просто отдыхать здесь хорошо, тут всего от Норвегии пять часов езды».

Благодаря таким турнирам, желающих овладеть мастерством интеллектуальных баталий с каждым годом становиться все больше.

Артем Зубрицкий, победитель соревнований, г. Санкт-Петербург: «Я здесь родился, жил, занимался у Геннадия Киселева, уехал в Питер учиться, остался там жить. Стараюсь приезжать в Мурманск почаще, особенно когда проводятся такие мероприятия. Я очень этому рад».

По итогам соревнований победителем в блиц-турнире стал Артем Зубрицкий, а в дисциплине по быстрым шахматам сильнейшим оказался Алексей Ивлев.

Алексей Ивлев, победитель соревнований, Астраханская область: «Честно говоря, я был в хорошей форме. До этого я был в Москве на любительском турнире, поделил там второе место, а сейчас я провёл работу над ошибками и всё прошло очень ровно».

Подробнее о шахматном турнире «Полярный Гамбит» смотрите в программе «Итоги» на «Арктики-ТВ» или на сайте телеканала.