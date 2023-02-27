«Полярный гамбит» выявил самых лучших

23 февраля, в день открытия соревнований, игроки играли в блиц-шахматы, а уже 24-го и 25 числа - в рапид. Турнир был организован шахматной Федерацией Мурманской области при поддержке Министерства спорта региона.

Следующие два дня турнира «Полярный гамбит» шахматисты играли в быстрые шахматы. В конце третьего дня судьи провели торжественное награждение победителей.

Напомним, что 23 февраля, в день открытия соревнований, игроки играли в блиц-шахматы, а уже 24-го и 25 числа - в рапид. Турнир был организован шахматной Федерацией Мурманской области при поддержке Министерства спорта региона.

Артём Кузьмин, главный организатор и регулятор турнира «Полярный гамбит»: «Мы не останавливаемся на достигнутом. Как и при открытии соревнований Андраник Владимирович говорил, что пятый турнир – это уже данность, это стало традицией. И мы готовы проводить и шестой, и седьмой, и восьмой турниры. Тем более очень отрадно, что турнир действительно набирает популярность».

По словам судей, турнир прошёл в дружественной спокойной обстановке. Сложностей с подведением итогов не возникало.

Сергей Виноградов, главный судья соревнований: «Игроки показали себя настоящими спортсменами».

В блиц-шахматах победителем стал, международный мастер, мурманчанин Матвей Гальченко, а в быстрых шахматах победу одержала трёхкратная олимпийская чемпионка по шахматам Валентина Гунина.

Валентина Гунина, трёхкратная олимпийская чемпионка по шахматам: «Побольше бы таких турниров, потому что это всё-таки опыт. Когда я была маленькая, то у нас был обмен с норвежцами, потом я играла в чемпионате города. Чем больше сильных турниров, тем лучше».

После такого серьёзного этапа увлеченные шахматисты не планируют давать себе долгую передышку, а начнут сразу же готовиться к следующим соревнованиям. Например, Валентина Гунина поедет представлять Россию на состязаниях в Узбекистане и в Черногории.