Полярный приглашает на 120-летие гостей из городов воинской славы

Дружеские визиты глав городов воинской славы в рамках работы Союза проходят регулярно. В прошлом году для разработки и обсуждения плана развития Союза его представители посетили Грозный и Москву. На этот раз встреча носила более патриотический характер. Особенно важной она была для Великого Новгорода, который в новом году приминал участников Союза. В этом году 20 января Новгород отметил 75-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков.

- Я хочу сказать, что это имеет очень большое и высокое значение в свете патриотического воспитания россиян, - отмечает участник этих мероприятий Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск. – Необходимо, чтобы мы помнили о тех днях Великой Отечественной войны, когда она огненным валом прошла по территории Советского Союза. Россияне чтят и помнят героев войны, мы благодарны ветеранам, которые принимали участие в освобождении страны от фашизма.

Напомним, что Великий Новгород был удостоен почётного звания «Город воинской славы» в 2008 году по указу Президента Российской Федерации. В том же году звания удостоился и Полярный, который в 2019 отмечает своё 120-летие.

- Сейчас идёт подготовка к этому мероприятию, сказал Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск. - Мы тоже будем приглашать руководителей городов воинской славы для того, чтобы они у нас смогли принять участие в торжественных мероприятиях, которых мы будем проводить.