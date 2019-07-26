Полярный присоединился к флешмобу «Танцуй, Москва - танцуй, Россия!»

К столичному флешмобу «Танцуй, Москва - танцуй, Россия!» присоединился и Полярный. Правда, под своим лозунгом. Вместе с молодёжью на танцпол под открытым небом вышли люди старшего поколения.

Нине Васильевне почти 82, но что такое возраст, если молодая душа просит, нет, требует творческого развития. Танцует женщина самозабвенно и считает, что такой досуг не просто полезен для здоровья, но и способен продлить жизнь.

Нина Булыкина, участник флешмоба: «Изумительно, как хорошо! Я помолодела лет на 20. Музыка заиграла, в пляс пошла, так и хочется ещё поплясать».

Танец поставили легко, уверяют организаторы флешмоба. Сложность лишь одна - найти в летнее время желающих танцевать. На выручку пришли волонтеры и активные полярнинцы.

Галина Самойленко, заведующая хореографическим отделом Центра культуры «Север», г. Полярный: «Спасибо девочкам, откликнулись, все захотели участвовать, быть в первых рядах. На всех первых рядов не хватило, но мы вот так дружно».

Пенсионеры выразили желание участвовать в таких акциях и впредь. Приятно, когда о старшем поколении помнят, вдвойне хорошо, когда под музыку двигаются люди разных возрастов и даже эпох, делясь друг с другом эмоциями.