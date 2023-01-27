«Полярный рай: Тридцать лет и три года заповедника «Пасвик» - презентация уникальной книги

Самому молодом заповеднику Мурманской области, первому заповеднику, созданному после распада СССР и единственному, чья западная граница совпадает с границей Российской Федерации, посвятили книгу.

16 июля государственному природному заповеднику «Пасвик» исполнится 31 год. Эта природная территория стала точкой притяжения как для местных жителей, так и приезжих. Окружение нетронутого таежного леса, водно-болотных угодий и птичьего рая позволяет погрузиться в тишину и почувствовать себя в моменте.

Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области: «В Год экологического ответственного туризма в прошлом году была проведена огромная работа и «Пасвик» занимал, наверное, одно из ключевых мест в этой работе. Потому что представлены и разработаны новые маршруты, программы для туроператоров, туроператоры приехали на сами места, оценили. Сейчас у каждого есть возможность, как правило, это максимальное количество туров, летние программы, весенние и осенние. В зимнее период «Пасвик» предлагает много маршрутов на снегоступах».

Теперь узнать об уникальном месте Мурманской области можно ещё и из книги. В областной научной библиотеке представили работу Александры Горяшко «Полярный рай: Тридцать лет и три года заповедника «Пасвик», в которой описана история развития особой территории. В создании произведения принимали участие и сотрудники природного парка, они собирали архивную информацию и фотографии.

Наталья Поликарпова, директор государственного природного заповедника «Пасвик»: «Это не просто заповедник, который расположен на границе. Это особая территория и особое сотрудничество между людьми, которое не может быть рассмотрено только с российской стороны. Потому что заповедник «Пасвик» создавался первым после распада Советского Союза и в его участии, в его становлении приняли большое участие иностранные коллеги. Поэтому книга построена, в том числе и на интервью с ними - с российскими и иностранными специалистами».

На презентации книги автор выступила по видеоконференцсвязи. Она поблагодарила всех присутствующих за интерес к её творчеству и поделилась некоторыми трудностями при создании работы.

Но в итоге, благодаря плодотворному сотрудничеству двух сторон, книга получилась информативной, полезной и написана простым языком.

В конце мероприятия всем участникам рассказали о новых маршрутах, программах и правилах посещения заповедника «Пасвик».