Полюбили Териберку туристы и медведи

Косолапый житель Териберки не на шутку удивил туристов, отдыхающих в поморском селе. Прогуливающегося медведя успели снять на камеру мобильного телефона.

Медведи в окрестностях Териберки, по всей видимости, пока не собираются уходить в спячку. На снятом туристами видео можно рассмотреть, как животное мирно прогуливается, не обращая никакого внимания на приезжих гостей. Проигнорировал косолапый и предложение угоститься хлебом:

- Мишаня, куда пошёл, иди сюда. Хочешь, хлебом угощу?

Окрестности Териберки туристы сравнили с декорациями к фильму. Оно не и не удивительно, поморское село ни один раз становилось локацией для многих популярных кинолент.