Полюбившаяся северянам выставка «Икра и рыба Камчатская» снова открылась в Мурманске

На прилавках в изобилии чавыча - слабосолёное филе, балык, стейки, масляная рыба и красная икра. А также тунец, палтус, горбуша, омуль, кижуч и рыба меч. Всего более 35 видов рыб.

Ярмарка порадует гостей свежими морскими деликатесами с Дальнего Востока. Представленная продукция - натуральная, выловленная в естественной среде, она перевозится самолётами прямо с Камчатки и соответственно не замораживается, сохраняя все свои полезные свойства.

Дальневосточный регион известен своими вкуснейшими морепродуктами и уникальными видами рыб, которые представлены на выставке в Мурманске. «Икра и рыба Камчатская» снова радует северян морскими деликатесами холодного и горячего копчения. На прилавках в изобилии чавыча - слабосолёное филе, балык, стейки, масляная рыба и красная икра. А также тунец, палтус, горбуша, омуль, кижуч и рыба меч. Всего более 35 видов рыб.

- Я каждый раз покупаю чавычу, белорыбицу. Всегда!

- Почему именно здесь покупаете?

- Потому что тут вкусная. Лосось очень вкусный и их камчатская рыба красная.

Морская дикая рыба славится своим насыщенным вкусом и витаминами. Рыба не замораживается и сохраняет все свои полезные свойства. Коптят дальневосточные деликатесы только на натуральных опилках яблони, вишни и груши. А красная икра, например, содержит необходимые, особенно для жителей Крайнего Севера, антиоксиданты и жирные кислоты омега-3.

- Мы хотим тунец балык…

- А уже брали здесь?

- Да.

- И как вам?

– Очень понравился. И чавычу мы тут брали, и икру…

– Как вам икра?

- Икра очень вкусная. За белорыбицей и чавычей каждый раз сюда прихожу. Очень вкусная рыба.

Блюда из этих продуктов станут отличной закуской и украшением любого стола. При разморозке они не теряют вкус и полезные свойства.

Жители и гости города могут приобрести камчатскую рыбу и икру в павильоне «МурманЭКСПОцентр» на Кольском проспекте, 51 (с 13-го до 17 августа включительно).

На правах рекламы.