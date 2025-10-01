Мурманчан с Днём города поздравит Хор ТурецкогоВзрывные работы в районе улицы Морской не представляют опасности для мурманчан
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.10.25 19:30

Полюбившаяся северянам выставка «Икра и рыба Камчатская» снова открылась в Мурманске

Покупателей ждут свежие морские деликатесы с Дальнего Востока. Представленная продукция - натуральная, выловленная в естественной среде, доставленная самолётами прямо с Камчатки, что позволяет сохранить полезные свойства без заморозки.

Дальневосточный край славится деликатесами из морепродуктов и уникальных видов рыб. Эти богатства представлены на выставке в Мурманске. «Икра и рыба Камчатская» приглашает северян насладиться изысканными морскими деликатесами холодного и горячего копчения. На прилавках представлено множество видов рыбы: чавыча в разных вариантах – слабосолёное филе, балык, стейки. Есть масляная рыба и красная икра, а также тунец, палтус, горбуша, омуль, кижуч и рыба-меч. Всего более 35 видов рыб.

- Очень вкусная рыба, мне нравится, беру белорыбицу.

- Я беру её не в первый раз. Очень вкусная рыба.

- Очень вкусная рыба, мне нравится, беру белорыбицу.

- Уже товар знаешь и даже знаешь продавцов, кому можно доверять.

Морская дикая рыба славится насыщенным вкусом и витаминами. Рыба не замораживается и сохраняет полезные свойства. Коптят дальневосточные деликатесы на натуральных опилках яблони, вишни и груши. А красная икра, например, содержит необходимые, особенно для жителей Крайнего Севера, антиоксиданты и жирные кислоты омега-3.

- Чавыча. Дело в том, что она очень вкусная рыба и в Мурманске её нет, поэтому я и брал её на выставке, потому что она вкусная очень. А икра тоже хорошо здесь идёт, вкусная.

- Я вот чавычу сегодня возьму. Раньше брала разные, но наметила сегодня чавычу взять.

Блюда из этих продуктов станут отличной закуской и украшением любого стола. Жители и гости города могут приобрести камчатскую рыбу и икру в павильоне «МурманЭКСПОцентр» на Кольском проспекте, 51 с 1 по 5 октября включительно.

 

На правах рекламы.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: СТАРТ ОСЕННЕЙ СЕССИИ С КАДРОВЫХ ВОПРОСОВ И БЮДЖЕТАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025
-

Последние комментарии

Лика
01.10.25 12:30
Обратите внимание Степан Быдоровский - мальчик из интервью - это ее сын. Теперь в мошеннические схемы она вовлекает и собственных детей.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Лика
01.10.25 12:28
Светлана Сысоева - мо****ца со стажем. Она зарабатывает деньги на мужиках и на том, что устраивается в самые различные медучреждения, устраивает громкие скандалы, и требует денег за молчание. *- ку
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
30.09.25 18:25
Здравствуйте, жители города-героя! В связи с застройкой, строительством нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую всем Вам ознакомится с материалами архитектора Натальи
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в октябре 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Мнимый больной». Познавательная программа (16+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Северяне могут проверить свою финансовую грамотность на Всероссийском онлайн-зачёте-PRO Валюту (16+)Курс евро провалился почти на 1,23 рубля, доллар просел на 1,11 рубля-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)Военные коммунальщики Северного флота сообщили о старте отопительного сезона-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в октябре 2025 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»