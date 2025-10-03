Полюбившаяся северянам выставка «Икра и рыба Камчатская» снова открылась в Мурманске
Дальневосточный край славится деликатесами из морепродуктов и уникальных видов рыб. Эти богатства представлены на выставке в Мурманске. «Икра и рыба Камчатская» приглашает северян насладиться изысканными морскими деликатесами холодного и горячего копчения. На прилавках представлено множество видов рыбы: чавыча в разных вариантах – слабосолёное филе, балык, стейки. Есть масляная рыба и красная икра, а также тунец, палтус, горбуша, омуль, кижуч и рыба-меч. Всего более 35 видов рыб.
- Очень вкусная рыба, мне нравится, беру белорыбицу.
- Я беру её не в первый раз. Очень вкусная рыба.
- Уже товар знаешь и даже знаешь продавцов, кому можно доверять.
Морская дикая рыба славится насыщенным вкусом и витаминами. Рыба не замораживается и сохраняет полезные свойства. Коптят дальневосточные деликатесы на натуральных опилках яблони, вишни и груши. А красная икра, например, содержит необходимые, особенно для жителей Крайнего Севера, антиоксиданты и жирные кислоты омега-3.
- Чавыча. Дело в том, что она очень вкусная рыба и в Мурманске её нет, поэтому я и брал её на выставке, потому что она вкусная очень. А икра тоже хорошо здесь идёт, вкусная.
- Я вот чавычу сегодня возьму. Раньше брала разные, но наметила сегодня чавычу взять.
Блюда из этих продуктов станут отличной закуской и украшением любого стола. Жители и гости города могут приобрести камчатскую рыбу и икру в павильоне «МурманЭКСПОцентр» на Кольском проспекте, 51 с 1 по 5 октября включительно.
