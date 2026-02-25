Полюбившаяся северянам выставка «Икра и рыба Камчатская» снова в Мурманске

Ярмарка радует своих многочисленных посетителей морскими деликатесами из Дальнего Востока. Представленная продукция - натуральная, выловленная в естественной среде, её перевозят самолётами с Камчатки и соответственно не замораживают, сохраняя все полезные свойства.

Дальневосточный регион известен вкуснейшими морепродуктами и уникальными видами рыб, которые представлены на выставке в Мурманске. «Икра и рыба Камчатская» радует деликатесами холодного и горячего копчения. На прилавках в изобилии королевский лосось - слабосолёное филе, балык и стейки, масляная рыба и красная икра. А также тунец, палтус, горбуша, омуль, кижуч. Всего более 37 видов рыб.

Ольга Соловьева, продавец-консультант: «Привезли вам всеми любимую королевский лосось. Это хит продаж. Посмотрите, как она лоснится, рыбка богата витаминами, микроэлементами. Рыбий жир, омега 3 и 6 - буквально 1-2 бутербродика и энергии хватит на целый день. Чудесная рыбка, очень вкусная».

Морская дикая рыба славится насыщенным вкусом и витаминами. Например, королевский лосось - ценный источник витамина D, белка, фолиевой кислоты. А красная икра содержит необходимые, особенно для жителей Крайнего Севера, антиоксиданты и жирные кислоты омега-3. Коптят дальневосточные деликатесы только на натуральных опилках ольхи, яблони и вишни.

О качестве продукции говорят покупатели:

- Первый раз взяла и очень понравилась, поэтому, как ярмарка в Мурманске, я всегда покупаю. Очень вкусно!

- И клыкача купила, и масляной рыбки купила. Здесь постоянно покупаю. Здесь свежая и хорошая рыба.

- Чавычу брали - очень вкусная. Наелись, теперь хочу белорыбицу попробовать.

- Форель, балык и чавыча вкусные. Очень нравятся, поэтому порадовать себя тоже иногда надо.

Жители и гости города могут насладиться вкусом и качеством любимых продуктов. А блюда из них станут достойным украшением любого стола. Приобрести Камчатскую рыбу и икру можно до 1 марта включительно по адресу: г. Мурманск, Кольский проспект, 51 «МурманЭКСПОцентр».

На правах рекламы.