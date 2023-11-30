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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.11.23 19:30

Полюбившаяся северянам ярмарка «Икра и Рыба камчатская» снова в Мурманске

Более 30 видов рыб различных пород по приятной цене уже ждут вас.

В преддверии Нового года самое время запастись чем-нибудь вкусным. А что может быть лучше рыбных деликатесов?

У мурманчан есть отличная возможность закупиться впрок икрой, чавычей, белорыбицей, палтусом, тунцом или даже белугой на выставке «Икра и Рыба камчатская».

Владимир Панкратов, покупатель: «Наконец-то к нам в Мурманск приехала такая выставка- продажа, где такой широкий ассортимент. Просто супер! Каждый раз на такую распродажу-выставку я всегда рад приходить, потому что я очень люблю камчатскую рыбу. Это просто потрясающе. Особенно мне нравится красная икра. Говорю честно, искренне, просто супер».

На выставке представлен широкий ассортимент полюбившихся позиций для северян. Но, безусловно, фаворитом остается чавыча. Рыба богата полезными веществами, такими как железо, калий, фосфор, натрий. Включает в себя витамины группы В, E и D. А также остаётся бесценным источником Омеги.

Виктор Мамонтов, покупатель: «На выставку я прихожу раза три-четыре. Красную рыбку, чавычу, икорку иногда. Балуемся на Новый год».

Полакомиться сейчас или оставить до праздников, решать вам. Ведь рыба отлично переносит заморозку и не теряет своих свойств. Торопитесь, чтобы не упустить шанс, попробовать вкуснейшие деликатесы нашей страны. Выставка «Икра и Рыба камчатская» будет работать до 2 декабря включительно  в Мурманске по адресу: улица Самойловой, 16 (вход в кулинарию «Тесту место») .

 

На правах рекламы.

Комментарии

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