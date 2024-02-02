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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.02.24 19:30

Польза природы в тарелке: Светлана Ефремова предлагает северян попробовать её масла

О пользе натуральных продуктов говорят давно и много. Однако, где их брать? Выбрать в обычных супермаркетах не получится, поэтому надо искать мастеров, которые сами выращивают или изготавливают натурпродукт. И такие в нашем крае есть. Например, колянка Светлана Ефремова предлагает северян попробовать её масла.

В одной из квартир маленькой и тихой Колы расположилась необычная мастерская. Светлана Ефремова уже несколько лет производит здесь сыродавленные масла. Простое желание питаться качественными и натуральными продуктами привело её к тому, что северянка решила масло не покупать, а изготавливать самой. Причём, судя по всему, Светлана единственная в округе, кто этим занимается.

Светлана Ефремова, производитель сыродавленных масел: «Сыродавленное – это верхушка, оно самое лучшее. Потому что здесь нет соприкосновения с металлом, оно не измельчается, не нагревается. Фильтром служит только мешочек. Поэтому все ценные вещества - жирорастворимые витамины – все переходят в масло».

Масла Светлана создаёт из разных семян и орехов: кунжута, льна, тмина, абрикосовых косточек, кокоса, миндаля, кедра, конопли, тыквы и других ингредиентов. Для этого она использует метод сыродавления: продукт получают методом давления на семена специальным прессом. Этот процесс занимает разное количество времени, в зависимости от ингредиентов.

Светлана Ефремова, производитель сыродавленных масел: «250 мл в этой бутылочке, но они не зря такие, потому что здесь получается примерно 16 столовых ложек масла - это на две недели. Столовая ложка, как минимум в день: в салат добавили, в кашку добавили. С бочонка выходит по-разному масло, зависит от семени. С орехов наибольшее количество выйдет и побыстрее по времени. С чёрного тмина, с расторопши - очень мало и даже на бутылочку не накапает и очень долго, до восьми часов бывает».

Хранятся такие масла только в холодильнике и до трёх месяцев после вскрытия бутылки. А ещё их можно использовать не только в пищу, но и в косметических целях, например, намазывать ими тело и лицо. Светлана эффект натуральных веществ ощутила на себе.

Светлана Ефремова, производитель сыродавленных масел: «Волосы у меня лучше стали расти, ногти перестали слоиться. И я промасливаюсь, поэтому у меня очень кожа мягкая. Это даже массажистка отметила, что было для меня приятно. И сосуды, она обратила внимание на то, что тело равномерно краснеет, это говорит о том, что очень хорошие сосуды».

Каждое масло имеет свои полезные свойства. И за счёт простого, но максимально натурального способа изготовления, оно не только сохраняет всю пользу, но ещё и вкус. Например, льняное масло приятно пить ложками. Кристина Харатова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Этот вкус льняного масла абсолютно отличается от того, что вы покупаете в магазине. Здесь нет горечи, оно настолько приятное, что хочется набрать ещё одну ложку».

Сейчас Светлана работает дома, в работе ей иногда помогают члены семьи. Но есть у северянки мечта – открыть свой магазинчик в Мурманске, чтобы людям купить её масла было проще, чтобы они больше узнали об их полезных свойствах. Ведь, как говорит сама маслодел, сыродавленное масло – это польза природы в тарелке.

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