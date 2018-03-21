Пользователи социальных сетей нашли «взрывника» бытового газа

Два человека погибли и шесть получили травмы. Пока жители дома № 6 на улице Свердлова, пострадавшего от взрыва бытового газа, приходят в себя от пережитого шока. Следственные органы и, что не маловажно, сами жители Мурманска пытаются найти виновных в происшествии.

Взрыв в первом корпусе дома номер 6 по улице Сверлова прогремел в 16.55 20 марта. Ужасающие кадры того, как стены нескольких этажей пятиэтажки складываются подобно карточным, попали в объектив видеокамеры, установленной на соседнем здании детского сада. На место происшествия оперативно прибыли спасатели и врачи скорой помощи. Экстренные службы приступили к эвакуации жителей соседних с разрушенным подъездов. После чего начали разбирать завалы.

Почти сразу из-под обломков достали пострадавшего мужчину, который в момент взрыва проходил мимо здания, но помощь пришла слишком поздно… Гораздо больше времени ушло у спасателей на то, чтобы освободить от разбросанных ударной волной кусков плит и арматуры, девушку. К тому моменту, когда её положили на носилки, она была без сознания.

По словам очевидцев, пострадавшая пришла в одну и квартир, чтобы позаниматься с ребёнком. Мальчик тоже получил травмы, но в отличие от своего репетитора выжил. А женщину не успели довезти до больницы, она скончалась в карете скорой помощи. По мнению специалистов, жертв могло быть больше. Во время, когда случилась трагедия, многих жителей не было дома.

Так что же стало причиной происшествия? Одна из официальных версий предельно проста - утечка бытового газа. Но жители Мурманска устроили своё расследование и нашли предполагаемого виновника случившегося. По мнению пользователей социальных сетей, один из жителей пострадавшего дома решил так свести счёты с жизнью. Его знакомая опубликовала в интернете переписку, из которой видно, что в одной из переписок он сообщил, что боится приговора суда, на который ему предстояло явиться: «Решил попрощаться. Воспринимай, как хочешь, но я не в тюрьму. Может ночью или вечером скорую увидишь, так ты не парься это ко мне».

Последняя запись на странице парня - косвенное доказательство его вины. Он написал дату своего рождения и смерти, последняя совпадает с днём, когда прогремел взрыв. Разозлённые пользователи в комментариях к посту не стесняются в выражениях. К слову, обвиняемый народными детективами во взрыве, выжил, палату, где находится молодой человек, полицейские взяли под охрану.

- В рамках расследования уголовного дела следствие детально разберётся во всех обстоятельствах произошедшего ЧП и примет все необходимые меры к установлению лиц, чьи действия повлекли трагические последствия, - заверила журналистов Ксения Кошелюк, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Мурманской области.

После обследования дома жителей, проживающих в соседних от разрушенных квартир, пустили домой, что бы они смогли забрать личные вещи. Для них власти города подготовили пункт временного размещения, в помещения переехали 11 человек. Подъезды, которые не задело взрывной волной, расселять не будут.

- Второй и третий подъезды были подключены ко всем системам жизнеобеспечения – холодная, горячая вода, электроснабжение, - сообщил Олег Романенко, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области. - В 0 часов 50 минут 21 числа аварийно-спасательными подразделениями закончены работы по демонтажу свисающих конструкций здания.

Отметим, что это не первое происшествие, связное с утечкой бытового газа, произошедшее в Мурманске. В конце ноября прошлого года в многоэтажном доме на улице Зелёной тоже прогремел взрыв. Взрывной волной выбило одну из стенных плит, частично обрушилась кровля.