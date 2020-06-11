Помчатся скоро поезда через тихую Колу

Через две недели по железнодорожной ветке города Кола начнут курсировать поезда. По этой транспортной артерии для жителей всей Мурманской области будут доставлять необходимые товары и грузы.

Некоторые жители Колы пока не могут свыкнуться с мыслью, что совсем скоро вместо привычных 2-3-х составов в день по железнодорожной ветке, пролегающей через центр древнего города, будут проходить 32 состава в сутки.

- Пробки будут. Как людям на работу ездит, непонятно, - задаются естественными вопросами северяне. - Шум-гам, гудение будет постоянное».

Напомним, 1 июня произошло обрушение железнодорожного моста между станциями Выходной и Кола. Мурманск оказался без железнодорожного сообщения. Запуск движения поездов по альтернативной ветке через Мурмаши и Колу мера временная и вынужденная.

Василий Рябков, представитель службы корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги: «На сегодня этот маршрут является единственным из возможных, чтобы обеспечить грузами первой необходимости население и предприятия Мурманска, Североморска, в т.ч. и Колы. Поэтому к данному вопросу надо отнестись с пониманием».

Часть полотна, по которому двинуться составы, пролегает через центральную площадь Колы, разумеется, так же свободно, как сейчас передвигаться пешеходы и автомобили больше не смогут, переезд будет закрыт около четырех часов в сутки.

Андрей Малхасян, глава Кольского района: «Планируется установка светофорного комплекса на переезде, который позволит отрегулировать движение автомобильного транспорта. Он будет синхронизирован с железнодорожным переездом. Когда будут идти поезда, светофор будет светиться красным светом».

Железнодорожники максимально минимизируют и шумовую нагрузку. На участке, который пролегает через жилой массив, уложат так называемый «бархатный путь» - бесшовные рельсы. Также в разработке уже находится и проект ограждения дороги, его установят вдоль всего железнодорожного пути, идущего по территории Колы.