Поменяли сердце: вторую жизнь подарили врачи пациенту из посёлка Мурмаши

Благодаря слаженной работе медиков пациенту в тяжёлом состоянии удалось поменять сердце. Сейчас он в Мурманске, благополучно проходит период восстановления.

За последние четыре года выросло количество больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. То ли на эту статистику повлиял коронавирус, то ли климатические изменения, то ли образ жизни. Но факт остаётся фактом. Однако и медицина не стоит на месте. Одно из бурно развивающихся направлений – кардиохирургия. Здесь появляются новые методики и инструменты. Например, аппарат искусственного кровообращения, который выполняет функцию и сердца, и лёгких.

Гарри Клейн, заведующий отделением анестезиологии-реанимации №2 МОКБ им. П.А. Баяндина, заслуженный врач РФ: «К счастью, многие пациенты выздоравливают после этих процедур. Кто-то после этих процедур и десять лет прожил, и пятнадцать, и двадцать лет. Эта методика всё время остаётся. Теперь мы крайне тяжёлых больных можем переправить в центр, где производят трансплантации, когда не помогают эти механические устройства. Они часто бывают «мостом» для того, чтобы улучшить состояние, подготовить пациента к операции, а может, и «мост», чтобы трансплантировать сердце».

Одна из таких серьёзных операций и прошла в мае этого года. В отделение скорой помощи поступил пациент с острым инфарктом миокарда. Дыхание у него было затруднено и в областной больнице провели стентирование. Однако, после стало ясно, что сердечная недостаточность прогрессирует. 7 мая экстренным образом пациента отправили в Московский федеральный центр для операционного вмешательства.

Максим Лифинский, врач анестезиолог-ревматолог отделения анестезиологии - реанимации №2 МОКБ им. П.А. Баяндина: «Была выполнена транспортировка, он был доставлен в состоянии медикаментозного сна в федеральный центр, где ему была выполнена установка механического кровообращения».

После пациента вернули в Мурманск и передали в заботливые руки местных врачей.

Максим Лифинский, врач анестезиолог-ревматолог отделения анестезиологии - реанимации №2 МОКБ им. П.А. Баяндина: «Сейчас мы в тесной взаимосвязи с Виталием, мы максимально стараемся всё от нас зависящее сделать для того, чтобы, во-первых, помочь ему, чтобы не летал в Москву каждые 2-3 месяца по состоянию работы донорского сердца. Поэтому мы взяли эту ответственность на себя и максимально стараемся пациенту помочь, чтобы минимизировать эти транспортировки».

Про Виталия здесь говорят: «Непростой пациент». За его спиной уже не один инфаркт, были и другие вмешательства на сердце. После 13 мая, дня операции, жизнь его и его семьи разделилась на до и после. Вспоминают об этом с благодарностью. Сейчас сложный пациент вовсю старается исполнять наказания врачей, а самое главное из них – много ходить, чтобы сердце работало.

Виталий Нетреба, пациент посёлок Мурмаши) и Юлия Нетреба, жена пациента: «Похудел немножко, а так, самочувствие хорошее, уже ходим. Я долго выходил после реанимации. Даже по глазам видно - у него были белки такие все мутные, а теперь у него как у здорового человека глаза стали. Ну, как говорится, вылез и благодаря Максиму Витальевичу остался жив».

После такого тесного взаимодействия пациент и его лечащий врач становятся чуть ли не одной семьёй, словно родные.

Те, кто мечтают жить в мире супергероев просто не догадываются, что они уже среди нас. И называются они просто: «Врачи».