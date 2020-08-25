Помимо «Териберской волны» гранты из регионального бюджета в этом году получат ещё 7 заполярных проектов

Все они должны быть реализованы до конца года. Соответствующий конкурс для некоммерческих организаций проводился Министерством культуры Мурманской области.

Проекты оценены федеральными экспертами и зрительским голосованием. Общая сумма средств, направленных на их поддержку, около 6 млн рублей. Проект «Волшебное зеркало» от общественной организации «Рябиновый край» получит почти миллион рублей. Немного больше выдадут Фонду поддержки Петербургского кино «Чистые Грёзы» за проект «Арктическое кино: перезагрузка». Его авторы планируют создать кадровую и техническую базу в Мурманской области, а также запустить региональное кинопроизводство силами заполярных кинематографистов.

Общественная организация «Умба. Культурный Север» получит более 366 тысяч рублей за цикл предновогодних мероприятий под названием «В Тереме Деда Мороза». И ещё один цикл семейных мероприятий и фестиваль новогодней сказки «Мороз&Ко» в декабре в Оленегорске проведёт организация «Грани творчества».

Литературному фестивалю-форуму «Капитан Грэй» выделят более 573 тысяч рублей. «Культурный ReForum» направленный на сохранение и развитие детских школ искусств получит 988 тысяч рублей. А международный фестиваль «Птица Баренц», который из-за пандемии в апреле не удалось провести, но организаторы обещают взять реванш осенью, получит более 388 тысяч рублей.