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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.09.23 19:30

Помочь подросткам выбрать профессию и связать с ней жизнь

Уже 6 лет для школьников проводят уроки «Профориентация» в Мурманском областном многопрофильном центре. Здесь ученики профильных классов ближе знакомятся с профессией врача. Общаются с действующими специалистами, наблюдают за местом их работы.

Профессия врача очень интересная. Ежедневно они спасают людей, творят магию жизни, но за этим мастерством стоит и большая ответственность, которую готовы нести не все.

Как привлечь молодёжь не на яркую картинку, а на настоящее дело? Например, проводить экскурсии и встречи с врачами, как это делают в областном клиническом многопрофильном центре.

Уже 6 лет для школьников проводят уроки «Профориентация» в Мурманском областном многопрофильном центре. Здесь ученики профильных классов ближе знакомятся с профессией врача. Общаются с действующими специалистами, наблюдают за местом их работы.

Евгений Тарбаев, главный врач Мурманского областного клинического многопрофильного центра: «Сейчас заключено соглашение с Мурманским международным лицеем и ребята с профильных классов, химико-биологических к нам приходят, чтобы получить такие знания. Но, наверное, самое главное, нам надо выходить в школы, посещать младшие классы. Потому что уже в 8-9 классе они должны определяться, хотят ли они идти в профильный класс, откуда поступают в медицинский вуз».

В этот раз детям о своей работе рассказали анестезиологи-реаниматологи. Врачи этой специальности сейчас одни из самых дефицитных на рынке труда. Потому что не каждый готов к такой большой ответственности.

Сергей Сакулин, врач анестезиолог-реаниматолог Мурманского областного многопрофильного центра: «На сегодняшний день средняя заполненность анестезиологами-реаниматологами в области составляет 50-60%».

Однако, среди мурманских школьников можно встретить и решительных. Например, Надежда Операйло с детства мечтала стать врачом. Сейчас учится в профильном классе, обожает биологию и анатомию.

Надежда Операйло, ученица Мурманского международного колледжа:  «Это очень интересно. И я на самом деле очень серьёзно думаю о том, чтобы стать анестезиологом. Потому что в профессии анестезиолога сочетаются вещи, которые мне очень нравятся: есть много биохимии, много молекулярной биологии. Я очень нежно люблю эти отрасли биологии».

Специалисты многопрофильного центра уверены, что такие встречи не только помогают молодёжи определиться с выбором будущего направления в медицине, но и дают понять, действительно ли ребята готовы связать свою жизнь с этой профессией.

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