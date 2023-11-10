Помогать людям – это не профессия, а призвание

Так считают сотрудники МВД по Мурманской области.

Кто-то помогает людям найти справедливость, а кто-то без раздумья бросится спасать пострадавших в аварии. Так и поступили герои нашего сюжета.

«Я водителю говорю: «Останавливайся!». Дверь открыл, скинул с себя бушлат и побежал», - так события недавнего ЧП описывает старший инспектор Андрей Шадрин, которого сегодня в День сотрудников МВД вместе с двумя коллегами награждают за спасение пострадавшего.

Андрей Шадрин, старший инспектор по особым поручениям Управления ГАИ УМВД России по Мурманской области: «Мы ехали в командировку, я сидел на переднем сидении, впереди нас ехал «УАЗик». Возможно, думаю, у него нешипованная резина была. Когда он съезжал и уже входил в поворот его начало немного мотать и он съехал с дороги, где его начало крутить».

Андрей Шадрин служит в органах внутренних дел уже около тридцати лет и больше всего ему важна поддержка сослуживцев. Также считает и Евгений Голубев, который участвовал в этой же спасательной операции до приезда скорой помощи.

Старший лейтенант Голубев в органы пришёл 18 лет назад по совету друзей, так и остался служить.

Евгений Голубев, старший лейтенант полиции, инспектор Обеспечения охраны общественного порядка УМВД по Мурманской области: «Есть возможность делать дело и видеть его результаты».

Помимо награждений, полицейские подвели и некоторые итоги работы.

Ведомство увеличило раскрываемость правонарушений, а их число, кстати, снизилось, например, воровать стали на 10 процентов меньше, грабить - на 22 процента, разбойничать - на 71 процент, угонять - на 20 процентов. Кроме того, меньше становится и бытовых потасовок. Но чем действительно городятся сотрудники МВД так это завершёнными делами в сфере киберпреступлений, число которых выросло на 30 процентов.