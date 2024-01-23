Помогают понять искусство кончиками пальцев

Как понять искусство незрячему человеку? Как разобрать цвета слабовидящему? Как увидеть мир человеку с нарушением зрения? Этому учат в волонтёрской мастерской «Искусство на кончиках пальцев», где создают картины, которые может разглядеть любой.

Тактильные картины создаются на основе изображений, которые пишет Варвара Леднёва. Например, такое изображение она создала в 2021 году, вдохновляясь фестивалем скай-кайтинга, когда ребята-волонтёры из центра создали такой аналог для людей незрячих, которые могут потрогать, пощупать эту картину и понять, что на ней.

Для создания рельефных картин используют совершенно разные предметы из, казалось бы, несочетаемых сфер. Здесь применяют и гончарные инструменты, и спицы для вязания, и инвентарь стоматологов, и даже кондитерские приспособления.

Роман Фисенко, автор проекта инклюзивных мастерских «Искусство на кончиках пальцев»: «Мы решили, что воспользуемся одним из элементов – скульптурным пластилином, за счет которого мы передаём объём, текстуру и форму картинам».

Создатели таких изображений зачастую важные элементы ставят на первый план, а какие-то и вовсе убирают, чтобы картина была понятна всем.

Светлана Исаева, начальник отдела по развитию добровольческого движения: «Мы отсматриваем какие-то детали картины, какую будут нести текстуру, как будет взаимодействие осуществляться с пальцами: понятно – непонятно. Так как у нас приходят эксперты ещё из категории с нарушениями по зрению, то есть слабовидящие, слепые люди, они дают нам обратную связь, насколько им что-то понятно или нет. Мы учитываем их мнение».

Большинство картин волонтёры посвящают Кольскому полуострову, чтобы передать незрячему всю полноту и глубину Арктического региона с его животными, достопримечательностями и колоритом.

Например, Елена Граматчикова решила изобразить каменный лабиринт из Кандалакши, которым вдохновилась во время поездки по области.

Елена Граматчикова, волонтёр: «К нам приходила эксперт из регионального отделения Всероссийского общества слепых, она уже пробовала вот черновые варианты считывать и говорила, что она видит. Получается, что с текстурой камней мы угадали на 100%».

Все картины, созданные волонтёрами и проверенные экспертами, растиражируют и отправят в организации Мурманской области, в которые сможет прийти любой незрячий человек и понять искусство кончиками своих пальцев.