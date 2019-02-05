«Помоги спасти жизнь ребёнка» - акция, которую поддерживают северяне

Сторонников городской благотворительной акции «Помоги спасти жизнь ребёнка» (ПСЖР) в Мурманске с каждым днём становится больше. Помощь уже оказана сотням маленьких северян, и эта работа будет продолжаться. Решения принимаются наблюдательным советом коллегиально, средства расходуются в условиях абсолютной прозрачности. Очередное заседание совета состоялось сегодня в городской администрации.

Более 14,5 миллиона рублей на сегодняшний день удалось собрать в рамках городской благотворительной акции «Помоги спасти жизнь ребёнка». Благодаря отзывчивости и доброте мурманчан помощь в лечении смогли получить 183 ребёнка. Когда все собственные средства семей в борьбе с недугами детей исчерпаны, родители могут обратиться в фонд и получить поддержку.

«Для меня важно, что третий раз, я подчеркиваю, третий раз к нам обращается за помощью семья, у которой болен ребёнок. Он нуждается в дорогостоящем лекарстве. И уверен, что сегодня, как и предыдущие разы, ему будет оказана помощь», - заметил во время обсуждения вопроса по распределению средств фонда Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска.

Для сбора средств на лечение маленьких северян в общественных местах областного центра установлены прозрачные пластиковые боксы - «Добрые сердца». Мурманчане активно участвуют в проекте. «Идея создания фонда ПСЖР была направлена на то, чтобы помочь нашим мурманским детям. И когда речь идёт уже о сотнях таких детей, 183 ребенка, 14,5 миллиона рублей мурманчане собрали для того, чтобы помочь этим детям, - отмечает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Здесь сумма – это не самое важное, важно то, что мурманчане откликнулись на проблемы с детским здоровьем. Хочется их поблагодарить».

У благотворительного фонда есть собственный наблюдательный совет, в который входят врачи, депутаты горсовета, представители общественности. Решения принимаются сообща, информация о работе фонда публикуется на сайте горадминистрации Мурманска в разделе «Полезная информация».