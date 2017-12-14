«Помоги спасти жизнь ребёнка» - отзывчивые мурманчане спасают жизни юных северянам

Тульские хирурги вновь приедут в Заполярье, чтобы провести операции мурманским детям, страдающим ДЦП. Приезд специалистов, работающих по собственной запатентованной технологии, стал возможен благодаря средствам, собранным в рамках акции «Помоги спасти жизнь ребёнка». Уже пять лет мурманчане вносят деньги в прозрачные боксы в виде сердец, в общей сложности в них было собрано около 13 миллионов рублей.

Уже дважды «спецотряд» тульский хирургов проводил операции мурманским детям с патологиями опорно-двигательного аппарата. Как показывает практика, гораздо экономичнее пригласить специалистов в ДКБ, чем отправлять каждого ребёнка на реабилитацию по отдельности.

- Заявились у нас 45 детей - такого количества у нас не было никогда, - замечает Людмила Кошелева, председатель комитета по охране здоровья. - Связались с тульским главврачом, они сказали, что хотят работать с нами.

Тульские специалисты проводят операции по авторской технологии - после этого дети, которые никогда не вставали на ноги, начинают ходить. Правда, эффект временный. Но семьи готовы пойти на испытания даже ради кратковременного чуда. Поэтому неудивительно, что почти все заявки в этот раз были от пациентов прошлых лет.

- Этот фонд создавался, чтобы профессионально принимать решения по каждому ребёнку, - говорит Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. – Принимают решают самые опытные педиатры, чтобы не совершить ошибку, ведь очень важно обратится туда, где могут помочь.

За 5 лет существования городского благотворительного фонда удалось помочь 130 ребятам из Мурманска и области. Нередко средства идут на оплату лечения больных детей в российских и зарубежных клиниках. Всего мурманчане за эти годы пожертвовали порядка 13 миллионов рублей.