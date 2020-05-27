«Помоги учиться дома» - акция помощи семьям

Мама школьницы Ксении Лушпенко Инна одна воспитывает детей, в средствах ограничена, а ещё и потеряла в период пандемии работу. Жить втроём приходится на пособие. Дистанционное обучения для школьницы и студента стало настоящей проблемой – на всех один мамин телефон. Инна оставила заявку на сайте акции «Помоги учиться дома», и помощь не заставила себя ждать.

Инна Лушпенко, мама Ксении: «Сейчас учебный год уже закончился. Но у нас продолжаются факультативные занятия по английскому, чтение на лето, очень пригодится».

Проект поддержки школьников стартовал в России с середины мая, участвуют все регионы и Мурманск не исключение.

Антонина Климова, депутат Совета депутатов города Мурманска от партии «Единая Россия»: «Есть телефон, на который все, имеющие такую потребность, могут обратиться. В первую очередь обеспечиваются многодетные и малообеспеченные семьи. И она будет продолжаться эта акция. Изучается состояние семьи. В первую очередь обеспечиваются особо нуждающиеся».

Мурманский волонтёрский центр и депутаты городского Совета присоединились к проекту сразу. Технику они покупают за собственные средства и дарят ребятам.

Антонина Климова, депутат Совета депутатов города Мурманска, фракция партии «Единая Россия»: «Я думаю, что не только волонтёры и депутаты должны присутствовать, здесь и общество не должно остаться в стороне, чтобы поддержать наши семьи. Потому что дети – это наше будущее, им нужно получать качественное образование».

Как нам сообщили в горсовете, акция в Мурманске идёт полным ходом. В ближайшие дни ещё две семьи получат такие нужные для учебы подарки.