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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.02.20 19:30

Помогите дорожникам сделать городские улицы чище

Ежедневно на городские улицы выходит тяжёлая снегоуборочная техника - самосвалы и погрузчики, но сделать свою работу качественно и быстро мешают припаркованные жителями ближайших домов транспортные средства. Съёмочная группа  «Арктик-ТВ» решила узнать, почему эвакуировать автомобили не всегда удаётся.

Движение на улице Бочкова в любое время суток интенсивное. Здесь расположены детская поликлиника, роддом и Дом малютки. По понятным причинам припарковать автомобиль посетителям учреждений сложно. Некоторые жители ближайших многоэтажек оставляют свой транспорт вдоль дороги на неопределенный срок, тем самым вызывая у соседей негодование.

- Бесят, когда машины стоят бесхозные. Напокупают себе чемоданов. Стоят подснежники, машина должны ездить. А я паркуюсь на зелёной зоне, - возмущается мурманчанин.

Больше всего такие стихийные стоянки мешают работе коммунальщиков. Чтобы сгрести и вывезти снег, времени уходит в три раза больше положенного, ведь такой мощной технике трудно маневрировать между автомобилями.

Максим Станкевич, заместитель генерального директора компании «Нордстрой»: «Нам должно быть оказано максимальное содействие по эвакуации, информированию граждан. Мы указываем номера машин, на которых производится вывоз снега, но ГИБДД слабо реагирует. Нами была передана заявка, но сотрудников мы не дождались».

Руководитель одной из компаний, занимающихся уборкой и вывозом снега,  решил  уточнить в Госавтоинспекции, была ли ими получена заявка, стоит ли ждать сотрудников ГИБДД.

Максим Станкевич, заместитель генерального директора компании «Нордстрой»:

- У нас постановление: до 8 утра и мы не успеем улицу убрать.

- И что вы предлагаете?  20 машин убрать за 20 минут?

- Но мы вам с 9 часов заявку оставляли…

Жители многоэтажек также не удосуживаются оставлять на лобовом стекле номер телефона для связи, а ведь такая визитка значительно упростила бы работу дорожникам.

Несмотря на то, что жильцы на улице Бочкова были заранее предупреждены о том, что здесь будет проводиться уборка снега, свои машины они так и не убрали. Возможно, что прямо сейчас кто-то со своих окон проводит видеосъёмку и присылает в группу «Мурманск ДТП ЧП» о том, что ребята уберите свои транспортные средства, но, как мы видим, машины также остаются на своём месте.

Максим Станкевич, заместитель генерального директора компании «Нордстрой»: «Активные жители Мурманска через порталы жалуются,  у нас штрафы и  претензии. Но мы не можем качественно убирать, так как без содействия ГИБДД это очень затруднительно».

Улицу Бочкова можно почистить в течение часа, при условии, что она не будет загружена машинами. Вместо этого у специалистов уходит как минимум три часа. Из-за этого коммунальщики несут дополнительные финансовые потери. Только при налаженном диалоге между городскими ведомствами проезжие части смогут стать чистыми, комфортными и безопасными.

 

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