КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВПомогите Сонечке услышать мир!
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.10.18 19:30

Помогите Сонечке услышать мир!

Однажды мы уже рассказывали о маленькой жительнице Североморска Сонечке Малышевой, которая очень нуждается в вашей помощи. Ребенок родился со сложным и редким генетическим нарушением. Шанс на выздоровление у ребенка есть, но подобные операции в нашей стране не делают, помочь смогут только американские врачи. Времени ждать нет. До заветной операции, которая подарит ребенку полноценную, здоровую и счастливую жизнь, остался один шаг и сделать его можете помочь вы, наши телезрители.

У Сонечки Малышевой золотые кудри и огромные добрые глаза, она очень похожа на ангела. При этом девочка родилась с тяжелым врожденным диагнозом - двухстороння атрезия, то есть полное отсутствие слуховых проходов. Патология не только мешает Соне полноценно жить и развиваться, она угрожает жизни ребенка.

Сонечка - девочка мужественная. С пеленок привыкшая к боли и белым халатам врачей, она растет по-взрослому мудрой, верит в добро и мечтает только об одном, когда, по словам самой Сони, она «поедет за ушком». Говорить Сонечка начала недавно, логопеды бьют тревогу - для пяти лет поздно. А для Сонечки и ее родителей настоящая победа. Первую операцию на левое ушко девочке сделали в июне этого года. Тогда, благодаря помощи неравнодушных людей из разных регионов страны и наших соотечественников из-за рубежа, удалось собрать нужную сумму, которую родителям малышки было не потянуть.

Эльвия Малышева, мама Сони Малышевой: «Нам просто кредит даже не дали. Мы пошли узнавать про кредит на первую операцию, нам надо было 2 миллиона, нам сказали платить больше 30 тыс. У моего мужа зарплата меньше, чем платить надо было».

Часы, проведенные в американской клинике, Малышевы запомнили на всю жизнь. Никогда ранее для них так медленно не тянулось время. Но это была единственная надежда. Операцию делали 13 июня, с тех пор для семьи Малышевых - 13 самое счастливое в жизни число. Оперативное вмешательство при таких недугах в России тоже стоит дорого. Но, методика сложная и болезненная, у пациента необходимо отнять два ребра, что неизбежно привело бы к еще большим проблемам со здоровьем ребенка.

Вопреки всем недугам, Сонечка старается не отличаться от сверстников, она упорно ходит к логопеду и посещает театральную студию, где играет ангела. Там она обрела первую в своей жизни подругу.

СХ: Эльвия Малышева, мама Сони Малышевой: «Она нежный ребенок. Она нашла себе подругу, она не чает в ней души, в театре «Инканто». Она ее обнимает, пойдет - целует. Лиля нормально на это реагирует. В больнице мы лежали, многие шарахались, как этот так ребенок подошел, обнял, поцеловал, или кто-то упадет, она подойдёт, погладит, ты не переживай. Она сама по себе очень дружелюбная, очень. Ей нравится очень общение с детьми».

Сонечка изо всех сил старается выздороветь. Девочка-ангел кроткими детскими шагами стремится к самой важной в ее жизни цели и, очнувшись от наркоза, делает вид, будто не замечает боли, улыбается врачам и верит - все будет хорошо. А сразу после первой операции, которая длилась восемь часов, случилось то, о чем мама Сони до сих пор не может говорить без слез.

Эльвия Малышева, мама Сони: «После того как прошла первая операция, она начала петь. Она раньше не пела. Она начала петь на следующий день. Еще бинты у нее все было на головушке наложены. Она ходила - и начала петь. Я мужу говорю, Рома, смотри, она поет».

Но это только половина пути. Сонечке срочно требуется еще одна операция. Сложнее и дороже, чем первая, но это последний этап выздоровления. Возможность помочь, при таких заболеваниях как у Сони, ограничена жесткими временными рамками. В конце ноября ребенку исполнится пять лет, крайняя возрастная точка. К сборам на вторую операцию тоже подключились всем миром, 5 миллионов 100 тысяч рублей уже есть, осталось собрать шестьсот тысяч. Деньги нужно срочно отправить в клинику. Времени осталось немного, нужно торопиться. Важен каждый рубль. 5 миллионов 700 тысяч необходимо отправить в ближайшее время. И еще, Сонечке и ее маме очень нужны деньги на дорогу и проживание в Америке, на это нужно еще 230 тысяч рублей. Все возможные ресурсы семьи уже исчерпаны. Накопить нужную сумму из маленькой заплаты отца - сотрудника североморской котельной, без помощи, не получится.

Эльвия Малышева: «Всем миром мы собирали на первую операцию. Собрали на первую, съездили в Америку, все сделали. Вторая операция должна быть у нас 7 февраля 2019 года, тоже в Калифорнии. Тоже открывать слуховой проход и делать само ушко».

Без этой операции Сонечка не сможет полноценно жить и развиваться. Она недостаточно хорошо слышит одним ушком, и по-прежнему, сохраняется угроза, которую несут частые простуды, появляющиеся на фоне ослабленного недугом детского иммунитета.

Реквизиты для помощи Сонечке Малышевой указаны на экране:

КАРТА Сбербанка 4276 4100 1200 0352, получатель Малышева Эльвия Анатольевна (мама Софьи)

Телефон МТС +7911 060 16 04

Кошелек QIWI +79110601604

Кошелек ЯНДЕКС 410015303935388

PaiPal egen2@list.ru

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