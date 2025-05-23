Помогите в поиске несовершеннолетнего жителя Росляково Никиты Григорьева

Сотрудники полиции продолжают поиски несовершеннолетнего жителя Росляково Никиты Григорьева, который ушёл из дома 13 мая и пропал.

С момента регистрации сообщения в органы внутренних дел была создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников городского и регионального Управления МВД. Полицейскими просмотрен большой массив видеозаписей с камер наблюдения. Опрошены возможные очевидцы.

Анастасия Сигаева, врио начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области: «Обследованы заброшенные здания, подвалы, ближайшие лесные массивы, в том числе с использованием служебных разыскных собак. К поискам привлечены волонтёрские организации и добровольцы…. Если вам известно местонахождение несовершеннолетнего или вы владеете информацией, которая может помочь в поиске, сообщите в полицию по телефону 02 (102 с мобильного) или 112. Или обратитесь в ближайший отдел полиции».