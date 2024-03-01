Помогли нейро- и фотонавигация: в Мурманске провели сложную операцию по удалению опухоли на щитовидной железе

При выполнении таких сложных манипуляций хирурги использовали инновационные методы нейронавигации.

Почти ежедневно врачи областного онкодиспансера выполняют операции по удалению опухолей на щитовидной железе. Такое заболевание сложно выявить на ранних стадиях, как правило, его диагностируют случайно во время других медицинских процедур.

Даниил Бурдин, врач-онколог отделения торакальной онкологии и опухолей кожи Мурманского областного онкологического диспансера: «Когда опухоль маленькая, она себя никак не проявляет. Она выявляется по УЗИ, далее выполняется тонкоигольная биопсия, то есть пункция тонкой иглы для забора клеток, который нам позволяет определить, что это узел либо это рак щитовидной железы, либо опухоль подозрительная на рак щитовидной железы».

Во время таких операций важно сохранить все функции органов и нейронные связи, а для улучшения процесса специалисты стараются использовать новые методики лечения и оборудование.

Даниил Бурдин, врач-онколог отделения торакальной онкологии и опухоли кожи Мурманского областного онкологического диспансера: «Особенности этой операции в том, что мы здесь применяли сразу и нейронавигацию возвратного нерва и фотонавигацию паращитовидных желёз. Смысл в чем? Когда удаляется щитовидная железа, либо половина щитовидной железы, то имеется определенный риск травматизации сосудов, расположенных рядом около щитовидных желёз, которые очень маленькие, зачастую трудно их обнаружить в жировой клетчатке».

Профилактики такого вида рака нет, однако, если есть предрасположенность к заболеванию, то стоит обратиться к эндокринологу и пройти диагностику, советуют медики.