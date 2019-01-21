Помогли ветерану - установили поручень на лестнице подъезда

Ставшая уже традиционной «прямая линия» с Андреем Сысоевым, которая проводится в редакции «Вечерний Мурманск, стала эффективным инструментом решения проблем мурманчан. Глава администрации города Мурманска откликнулся на просьбу ветерана войны и теперь возле его подъезда установили поручень.

Телефон в редакции главной городской газеты «Вечерний Мурманск» во время «прямой линии» с главой администрации Мурманска Андреем Сысоевым не смолкает ни на минуту. За годы существования проекта в диалоге с горожанами были решены многие проблемы, большинство из них коммунальные. Например, Виктор Румянцев из дома № 2 на улице Баумана просил установить перила на крыльце подъезда.

- Я даже не ожидал, думал, что позвоню, что скажут, - делится своей радостью Виктор Румянцев, пенсионер. - Выхожу на следующий день из подъезда, а перила сделаны. Обрадовался: «Вот это да!»

Теперь Виктор Матвеевич сможет чаще выходить на прогулки, не боясь упасть.

Горожане просят не только установить на лестничные марши пандусы и перила, но и сетуют на нечищеные от снега дворы и отсутствие освещения, просят контролировать работу управляющих компаний.

- Любая обратная связь полезная, потому что прямой разговор лучше информации, которую тебе готовят специалисты по любому вопросу, - уверен Андрей Сысоев, главой администрации города Мурманска.

Читатели «Вечёрки» обращаются на «прямую линию» не только с вопросами, но и со словами благодарности, так как ни один разговор не остаётся без внимания и по каждому проводится работа. Для многих жителей Мурманска такой звонок становится отправной точкой в решении их проблем.