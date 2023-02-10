ПОМОЛИМСЯ О РУССКОМ СОЛДАТЕ

Зайди хоть раз за жизнь неспешно в храм, Поставь свечу за русского солдата.

Зайди хоть раз за жизнь неспешно в храм,

Поставь свечу за русского солдата.

Мы тут, мой друг, а он за всех нас там,

Своей спиной от пуль спасает брата.

Не бойся, не стесняйся, будь смелей.

Коль хочется поплакать, то поплачь.

Теплом свечи ты душу отогрей,

И слёзы, что польются, да, не прячь.

Пока мой друг с тобою мы в тылу,

И где-то там наш автомат пылится.

Давай спокойно вместе не в пылу,

За братьев с передка начнём молиться.

Возможно, что и нас услышит Бог,

Хотя, увы, с тобой мы не святые.

Но верю, к детям наш Отец не строг,

Попросим, чтоб вернулись все живые.

Зайдём хоть раз за жизнь неспешно в храм,

За русского солдата помолиться.

Мы тут, мой друг, а он за всех нас там,

Молитва наша верю пригодится.