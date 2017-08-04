«Поморская козуля» - на берегу Белого моря состоится самобытный праздник

А для тех, кто ещё не определился с планами на выходные, напоминаем, что завтра в поморском селе Кузрека состоится праздник «Поморская козуля».

Этот праздник входит в десятку самых популярных культурных и туристических брендов Заполярья. Он привлекает гостей не только из разных уголков области, но и из других регионов России и славится особо теплой, сердечной атмосферой. Сельский фестиваль пройдёт на берегу Белого моря уже в восьмой раз.

Ожидается участие десяти народных коллективов из Умбы, Варзуги, других городов Мурманской области и города Конаково Тверской области. Гостям предложат участие в различных мастер-классах, в том числе по лепке поморской козули и росписи архангельского пряника. Выступят ансамбль ложкарей из города Полярные Зори, гости из Карелии – Чупинский яхтклуб. Своё музыкальное приветствие готовят для гостей праздника и кадеты взвода морской пехоты Свято-Алексиевской пустыни из Ярославской области.

На сельской ярмарке будет представлен большой выбор народных поделок и сувениров. Заявки на участие прислали около 50 ремесленников. Гости праздника смогут попробовать поморские угощения, их ждут секреты «Поморского амбара», прогулки к «Серебряному роднику» и «Дереву желаний».

Добраться от Мурманска до Кузреки можно на машине, дорога займёт около 4 часов.