Поморская набережная в Коле - самая большая в нашем регионе

А летом в такую хорошую погоду, как сегодня, она пользуется спросом у отдыхающих всех возрастов.

За последние годы Кола значительно преобразилась, в том числе, сбылась заветная мечта горожан – большая Поморская набережная. В тёплое время года здесь можно насыщенно провести время, а места для отдыха предусмотрены, спортом, где заняться, тоже есть. Например, на скейт-площадке. Тут часто оттачивают своё мастерство любители экстрима.

Иван Шемереко, скейтер: «Сюда мы приезжаем примерно раз в неделю. Наслаждаемся этими волнами».

И для семей с детьми здесь все предусмотрено. Пока ребёнок заводит новые знакомства на площадке или катается на самокате, родители могут погреться на солнце и насладиться прекрасным пейзажем.

Светлана: «Сюда мы приезжаем очень часто, потому что, на мой взгляд, это самое лучшее место нашего города. Есть здесь место и покататься ребёнку на самокате».

Тут активно проводят время не только юные северяне. Поморская набережная покоряет сердца и старшего поколения, объединяя и сближая детей, родителей, бабушек и внуков.

Людмила: «Мы часто приезжаем, чтобы погулять по набережной. Вот и сегодня собрались все вместе».

Журналисты «Арктик-ТВ» встретили даже туристов, которые приехали на Кольскую землю из Беларуси. Виктор и Елена уже давно планировали путешествие в Мурманскую область. И вот их мечта сбылась.

Виктор и Елена: «Мы знали, что здесь красиво, живописно. Ну, и хотели китов посмотреть, надеюсь, что повезёт».

Даже если этим туристам не получится увидеть китов, поездка в Мурманскую область точно пополнит копилку самых приятных воспоминаний их путешествий.