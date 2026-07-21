Мурманский областной театр кукол отмечен наградой на международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске»В Мурманской области впервые создают каталог арктических предпринимателей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.07.26 19:30

Поморская набережная в Коле - самая большая в нашем регионе

А летом в такую хорошую погоду, как сегодня, она пользуется спросом у отдыхающих всех возрастов.

За последние годы Кола значительно преобразилась, в том числе, сбылась заветная мечта горожан – большая Поморская набережная. В тёплое время года здесь можно насыщенно провести время, а места для отдыха предусмотрены, спортом, где заняться, тоже есть. Например, на скейт-площадке. Тут часто оттачивают своё мастерство любители экстрима.

Иван Шемереко, скейтер: «Сюда мы приезжаем примерно раз в неделю. Наслаждаемся этими волнами».

И для семей с детьми здесь все предусмотрено. Пока ребёнок заводит новые знакомства на площадке или катается на самокате, родители могут погреться на солнце и насладиться прекрасным пейзажем.

Светлана: «Сюда мы приезжаем очень часто, потому что, на мой взгляд, это самое лучшее место нашего города. Есть здесь место и покататься ребёнку на самокате».

Тут активно проводят время не только юные северяне. Поморская набережная покоряет сердца и старшего поколения, объединяя и сближая детей, родителей, бабушек и внуков.

Людмила: «Мы часто приезжаем, чтобы погулять по набережной. Вот и сегодня собрались все вместе».

Журналисты «Арктик-ТВ» встретили даже туристов, которые приехали на Кольскую землю из Беларуси. Виктор и Елена уже давно планировали путешествие в Мурманскую область. И вот их мечта сбылась.

Виктор и Елена: «Мы знали, что здесь красиво, живописно. Ну, и хотели китов посмотреть, надеюсь, что повезёт».

Даже если этим туристам не получится увидеть китов, поездка в Мурманскую область точно пополнит копилку самых приятных воспоминаний их путешествий.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги I полугодия 2026 на рынке труда: резюме больше, но подбор стал сложнее
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Я тут живу, и рада этому!» (выпуск 1)Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
17.07.26 14:21
В 1920-х годах страной управляли партийные лидеры. Их зарплата не могла превышать заработок простого рабочего на заводе. Излишки отдавали в партийную кассу. Если руководитель получал больше денег, он
Комментарий к новости:Узнав, что коллеге платят больше, мужчина уволится, а женщина пойдёт к руководству
Иван
13.07.26 19:54
Мы из бедных слоёв населения,это выше нашего понимания,такие цифры.
Комментарий к новости:Жители Мурманской области держат на вкладах более 382 млрд рублей
VarvarA
13.07.26 13:26
Общая сумма вкладов как-то не позволяет оценить уровень достатка северян. А вот если её разделить на численность жителей региона, то получается на каждого северянина приходится около 606 тысяч. На
Комментарий к новости:Жители Мурманской области держат на вкладах более 382 млрд рублей
-Правовая консультация (18+)Туроператоры и турагенты должны перейти на «Электронную путёвку» до 1 сентября 2026 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».03:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Почти 77 млн рублей привлёк бизнес Мурманской области с начала года по льготной программе кредитования инвестпроектов-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 24 копейки, евро прибавил 20 копеек-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №3 Кольской АЭС досрочно завершился планово-предупредительный ремонт с модернизацией-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 июля-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)Туроператоры и турагенты должны перейти на «Электронную путёвку» до 1 сентября 2026 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять