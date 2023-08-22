«Поморская рассыпуха», или Белое море, которое объединяет людей

Этим летом в Умбе прошёл цикл культурных событий под названием «Поморская рассыпуха». Заключительным событием сезона стал праздник Белого моря.

Народные песни, пляски, массовые гулянья. Так на Терском берегу впервые отметили праздник Белого моря. В Умбе, где и развернулись торжества, с ним связаны жизни многих посельчан.

Рамиля Хайруллина, глава г.п. Умба: «Сегодня мы поём о море, сегодня мы читаем о море, сегодня мы рисуем море. Сегодня мы воспеваем море. Сегодня мы благодарим море и сегодня всё, что звучит на этом празднике, - это благодарность морю за то, что оно даёт нам возможность жить».

Море для поморов всегда было средством добычи пропитания и заработка, но главное отдушиной. Поэтому неудивительно, что праздник жители встретили с размахом.

Посёлок с творческим визитом навестили коллективы из Архангельска, Карелии, Кандалакши и Варзуги.

Наталия Самойленко, глава администрации Терского района: «Люди сегодня приезжают к нам гости, скажу, почистить душу и зарядиться поморской силой, которая у нас здесь есть, чтобы уехать и в следующий раз на праздники приезжать. На праздники мы показываем своё мастерство, он объединяет наших людей».

Для гостей и жителей Умбы работали различные творческие площадки: мастер-классы поморских ремёсел, кулинарные, художественные и поэтические станции.

Инга Галочкина, заведующая клубом «Гармония» Дома культуры г.п. Умба: «Море, море, море. Волна да облака… Не может жит без моряка».

В рамках «Поморской рассыпухи» в июне северяне также провели праздник поморской калитки, а в июле - рыбный фестиваль «Серебро Умбы».