Помощь бывает разной, но каждая лепта важна, или Волонтёрская группа «Заполярье (родительский комитет)» почти три года работает на победу

Специальная военная операция показала сколько в нашей стране отзывчивых людей.

Осенью 2022 года только появившаяся волонтёрская группа «Заполярье (родительский комитет)» впервые взялась за сборы медикаментов для участников спецоперации. Группа образовалась экстренно, буквально за одну ночь.

Елена Шишкина, организатор волонтёрской группы «Заполярье (родительский комитет)»: «В ноябре 2022 года ко мне обратились наши сослуживцы из Сафоново-1, у них сын оказался в Наро-Фоминске на боевом слаживании и нужно было помочь медвзводу. Поступила большая заявка на медикаменты, которую надо было быстро собрать, буквально за три дня. И для меня это был первый опыт, я создала ночью группу».

Тогда в группе «Заполярье (родительский комитет)» через сарафанное радио удалось объединить представителей самых разных профессий. Одной из откликнувшихся на зов о помощи оказалась и Наталия Евтушенко – главный детский врач-офтальмолог Консультативно-диагностического центра Мурманской областной клинической больницы им Баяндина.

Наталия Евтушенко, главный детский врач-офтальмолог Консультативно-диагностического центра Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина: «Просили помочь в организации закупки, собрать деньги на определённое количество медикаментов. Я включилась, предложила своим коллегам - врачам, фельдшерам, медсестрам. Все как-то приняли это с воодушевлением».

В то время силами Наталии, её коллег и отзывчивых горожан удалось вовремя оказать помощь ребятам с передовой. Волонтёрская группа за три дня собрала 140 килограммов медикаментов. После проделанной работы Наталия Валентиновна уже не могла остаться в стороне и продолжила помогать нашим бойцам.

Елена Шишкина, организатор волонтёрской группы «Заполярье (родительский комитет)»: «Вы знаете, к нам поступают просьбы со специальным запросом по медицине».

Наталия Евтушенко, главный детский врач-офтальмолог Консультативно-диагностического центра Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина: «Я помогала заказывать редкие лекарства».

Для Наталии Евтушенко такая волонтёрская работа – это не просто благотворительность, а очень близкая и родная история. Наталия родилась в Горловке, затем её отец, побывав в Мурманске во время прохождения военной службы, решил перевести сюда всю семью. Родной город до 2022 года семья навещала каждое лето. Поэтому, когда потребовалась и её помощь, Наталия откликнулась: делала, что могла в свободное время после работы.

Наталия Евтушенко, главный детский врач-офтальмолог Консультативно-диагностического центра Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина: «Мы помогли нашим ребятам».

То, что в то время для Наталии Валентиновны началось как единичный случай, теперь стало делом постоянным. Она продолжает свою миссию в составе группы «Заполярье (родительский комитет)». А тех, кто тихо делает добрые дела и ничего за это не ждёт, награда сама обязательно найдёт.

15 марта этого года на форуме волонтёров СВО Мурманской области «Север помогает» Евтушенко из рук коллег из Гаджиево получила общественную награду – медаль «За милосердие и помощь».

Наталия Евтушенко, главный детский врач-офтальмолог Консультативно-диагностического центра Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина: «Я очень горда … Надеюсь, что не последняя».

Как говорит Наталия Валентиновна, награжденных волонтёров было немало, ведь в Мурманской области хватает отзывчивых людей. Но главная награда для таких добровольцев – это сообщения, что называется из-за ленточки. Бойцы всегда благодарят своих помощников, записывают видео с тёплыми словами. Не забывают поздравить сильных женщин тыла и с 8 Марта, и с Днем матери.

Елена Шишкина, организатор волонтёрской группы «Заполярье (родительский комитет)»: «Очень душевная приходит обратная связь».

Волонтёрская группа поэтому и называется «Заполярье (родительский комитет)», потому что каждый её участник относится к этому как к помощи своей собственной семье.

Сегодня волонтёрская группа занимается поставками на передовую и в госпитали Мурманской области не только медикаментов. Сборы идут всего, что приносят земляки.

Елена Шишкина, организатор волонтёрской группы «Заполярье (родительский комитет)»: «Мы ни от чего не отказываемся. Если люди приносят, мы берем … Но ищем то, что ребята просят№.

Чаще всего волонтёрская группа не занимается сбором необходимых для бойцов вещи в Мурманске, а старается сразу сделать заказ в месте, из которого будет удобно забрать посылку самим военнослужащим. Объединение не любит афишировать свою деятельность, а участники всё также присоединяются только по сарафанному радио, поэтому внести свой вклад или даже стать волонтёром на постоянной основе можно, связавшись с самой Еленой Владимировной.

Как говорят организаторы, помощь бывает разной, но каждая лепта важна.

Наталия Евтушенко, главный детский врач-офтальмолог Консультативно-диагностического центра Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина: «И я уверена, что многие люди хотели бы помогать, просто боятся, что их какая-то помощь будет маленькая. Я хочу сказать, что не бойтесь. Из маленькой капельки получается ручеек и море, и победа будет за нами!».