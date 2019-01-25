Помощь и поддержка семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, становится всесторонней

Итоги года прошедшего и планы работы на 2019 год обсудили участники очередного заседания Координационного совета по реализации программы «Детская деревня SOS, Мурманская область». В её рамках в 2018 году в Заполярье получили поддержку около 600 детей и более 300 семей.

Ряд детских домов в регионе закрылись и дело не в дефиците финансирования. В Мурманской области развивается поддержка и приёмных родителей, и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Немалая заслуга в этом принадлежит и организациям, объединённым в программу «Детская деревня SOS».

«Детская деревня» начала новый вид деятельности – приём детей по заявлению законных представителей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на временное размещение для оказания услуг, - рассказывает Елена Викторова, председатель Координационного совета, директор программы «Детская деревня SOS, Мурманская область». - Эта деятельность востребована, у нас очередь образовалась. Обе наши организации стали победителями Всероссийского конкурса «Лучшее детям». «Детская деревня» в конкурсе «100 лучших товаров и услуг» получила диплом победителя».

Социальные проекты, реализуемые в Мурманской области, стали победителями конкурса Президентских грантов в прошлом году. Особое место в этом ряду занимает проект «Я родитель - перезагрузка», призванный не допустить сиротства.

«Это уже третий проект, направленный на работу с целевой группой, в которая состоят женщины с малолетними детьми, - говорит Татьяна Кулькова, и.о. директора Социального центра «SOS –Мурманск», - которые имеют отсрочку наказания, женщин, которые отбывают наказание в местах лишения свободы. Мы будем проводить в местах, где мамы отбывают наказания, тренинги на повышение родительских компетенций, будем обучать мам приёмам взаимодействия. Наши партнеры - специалисты центра занятости, проведут тренинги по поиску работы».

Реализуются и совместные с государственными учреждениями проекты. Семьи получают комплексное социально-психологическое сопровождение, возможность улучшить жилищные условия на время взросления детей или финансовую поддержку. Особое внимание специалисты уделяют семьям, воспитывающим детей-инвалидов.

В ближайших планах у «Детской деревни» - продолжать активную работу в Ковдоре и Кандалакше, уделить особое внимание Ловозерскому району.