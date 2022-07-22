Помощь малоимущим планируют развивать с помощью фудшеринга

Фудшеринг может поддержать нуждающихся и спасти около 1 млн тонн продовольствия в год. Однако, есть важный момент - сейчас ритейлу выгоднее списать и утилизировать товары, чем передать их на благотворительность, так как приходится платить НДС. Поэтому вопрос требует проработки и обсуждения с ФНС.

Минпромторг выступает в поддержку нового проекта.

Он предполагает, что торговые сети будут бесплатно отдавать нуждающимся продукты с истекающим сроком годности. Речь идёт только о еде, пригодной к употреблению и имеющей сертификаты качества.

Фудшеринг может поддержать нуждающихся и спасти около 1 млн тонн продовольствия в год. Однако, есть важный момент - сейчас ритейлу выгоднее списать и утилизировать товары, чем передать их на благотворительность, так как приходится платить НДС. Поэтому вопрос требует проработки и обсуждения с ФНС.