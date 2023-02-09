Помощь семьям мобилизованных и участников СВО – приоритет в работе всех уровней власти региона

В правительстве региона провели заседание оперативного штаба по обеспечению общественной и экономической безопасности. На нём озвучили тему о том, как продвигается работа по поддержке военнослужащих и семей участников СВО.

Во время обсуждения было отмечено, что в нашем регионе оказывается разносторонняя поддержка участникам спецоперации. Например, совместно с Северным флотом на юг направляют дополнительную спецтехнику и гуманитарную помощь. В подразделения передано более 5 тысяч единиц имущества.

Обеспечение мобилизованных – стоит отдельной задачей, отметил губернатор. За последние месяцы им передали более 159 тысяч единиц экипировки, аптечки и другое снаряжение.

Эвелина Макарова, руководитель Регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия»: «Не остаются без внимания просьбы родственников северян, участвующих в СВО. Практически с каждой машиной мы передаём лично посылки мобилизованным, по возможности, которые их родных просят доставить до адресатов».

Помогают военнослужащим и предприниматели, и обычные жители региона. Благодаря им в зону СВО отправлено свыше 130 тонн гумпомощи.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Спасибо всем небезразличным жителям, активным небезразличным предпринимателям, которые эту поддержку оказывают».

Основным блоком, по словам губернатора, остаётся помощь семьям мобилизованных и участников СВО. Им выплачивают единовременную материальную помощь, дети в школах и колледжах обеспечены бесплатным питанием. Малыши бесплатно ходят в детские сады, а в приоритетном порядке доступна выплата по программе «Свой дом в Арктике». В области работают 12 филиалов центров поддержки семей мобилизованных. За несколько месяцев специалистам поступило более 4 тысяч обращений.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Остаются в работе 87 обращений, а решены 3878 обращений. Это практически решённые вопросы, которые находятся под контролем. И мы перепроверяем, как эти вопросы решаются. И перепроверкой является позиция семьи, что вопрос действительно решён».

Губернатор Андрей Чибис отметил, что лично посещает эти центры с проверкой, когда работает в области.