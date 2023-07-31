Помощь участникам СВО, их семьям и подготовка к началу учебного года – основные вопросы для общественной приёмной партии «Единая Россия» - Сергей Михайлович Дубовой

В региональной общественной приёмной партии «Единая Россия» председатель Мурманской областной Думы Сергей Михайлович Дубовой провёл приём обращений граждан. В первую очередь поднимались вопросы, касающиеся образования.

Отметим, что 31 июля в приёмных этой партии по всей стране стартовала тематическая неделя обращений по вопросам образования.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Те вопросы, которые возникают у граждан перед началом нового учебного года, специально за месяц перед этим члены партии выслушают все наказы, пожелания, которые есть от наших жителей, с тем чтобы успеть их проработать. А потом уже будем внедрять и предлагать нашим образовательным организациям тот или иной вопрос и пути его реализации».

На сегодняшний день уже поступило несколько обращений. Например, одно из них касается темы противодействия коррупции, как основы направления правильнее преподать молодёжи. Но куда важнее тема профориентации, о которой так же шла речь на встрече.

Напоминаем, что приёмы граждан организуют раз в месяц. Чаще всего к представителям власти обращаются семьи участников спецоперации.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Вопросы эти во главе угла стоят. Мы с представителем фонда «Защитники Отечества» Жанной Макаровой проводим совместный приём, для того чтобы реализовать, оказывать помощь и поддержку участникам СВО, которые находятся здесь на реабилитации, которых здесь нет, но их семьям, которые проживают на территории Мурманской области, ответить на вопросы, которые у них возникают в данный момент».

Следующий приём граждан председатель Мурманской областной Думы проведёт в Видяево.