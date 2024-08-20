Помощник Президента РФ Николай Патрушев посетил ЗАТО Александровск

Он проверил ход реновации ЗАТО, которая реализуется при поддержке Президента России Владимира Путина.

За два года обновят почти все дороги муниципалитетов, приведут в порядок водоснабжение, теплоснабжение. В планах отремонтировать котельные, сделать капитальный ремонт 37 многоквартирных домов из 270. Также в Гаджиево построят новый детский сад на 259 мест.

Кроме того, отремонтируют зрительный зал и внутренние помещения Дома офицеров флота и историко-краеведческий музей в Полярном, который считается объектом культурного наследия регионального значения.

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «На 2024-2026 годы, которые утверждены в трёхлетней программе реновации ЗАТО Александровск, предусмотрено 5,4 млрд рублей. Эта сумма, пока я её для себя с трудом представляю. Что запланировано? Основной упор в ЗАТО Александровск и Гаджиево мы сделали на инженерные инфраструктуры».