День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.08.24 19:30
Помощник Президента РФ Николай Патрушев завершил свой двухдневный рабочий визит в Мурманскую область
Он посетил ряд промышленных предприятий, в частности, «Атомфлот» и осмотрел российский атомный ледокол проекта «Сибирь».
Кроме того, Николай Патрушев оценил действующую инфраструктуру и перспективные участки под новые проекты в порту Мурманск и на западном берегу Кольского залива.
Николай Патрушев провёл в региональном правительстве совещание по вопросам обеспечения национальных интересов в Арктике и развития судостроения и портовых мощностей в Мурманской области. Во время встречи участники обсудили возможность строительства в регионе новой верфи и расширения провозной способности Мурманского транспортного узла.
Вопросами реализации национальной морской политики по поручению Президента России Владимира Путина будет заниматься созданная 13 августа 2024 года Морская коллегия России.
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Последние комментарии
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Кильдинская будет построена новая спортивная площадка
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