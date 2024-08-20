Помощник Президента РФ Николай Патрушев завершил свой двухдневный рабочий визит в Мурманскую область

Он посетил ряд промышленных предприятий, в частности, «Атомфлот» и осмотрел российский атомный ледокол проекта «Сибирь».

Кроме того, Николай Патрушев оценил действующую инфраструктуру и перспективные участки под новые проекты в порту Мурманск и на западном берегу Кольского залива.

Николай Патрушев провёл в региональном правительстве совещание по вопросам обеспечения национальных интересов в Арктике и развития судостроения и портовых мощностей в Мурманской области. Во время встречи участники обсудили возможность строительства в регионе новой верфи и расширения провозной способности Мурманского транспортного узла.

Вопросами реализации национальной морской политики по поручению Президента России Владимира Путина будет заниматься созданная 13 августа 2024 года Морская коллегия России.