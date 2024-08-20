С 24 августа по 1 сентября в центре Мурманска пройдёт тематическая ярмарка «На Севере – учиться!»ЧТО ТАКОЕ МЕХАНИЗМ ПАНТОГРАФ В ДИВАНАХ И КАК ОН РАБОТАЕТ: ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.08.24 19:30

Помощник Президента РФ Николай Патрушев завершил свой двухдневный рабочий визит в Мурманскую область

Он посетил ряд промышленных предприятий, в частности, «Атомфлот» и осмотрел российский атомный ледокол проекта «Сибирь».

Кроме того, Николай Патрушев оценил действующую инфраструктуру и перспективные участки под новые проекты в порту Мурманск и на западном берегу Кольского залива.

Николай Патрушев провёл в региональном правительстве совещание по вопросам обеспечения национальных интересов в Арктике и развития судостроения и портовых мощностей в Мурманской области. Во время встречи участники обсудили возможность строительства в регионе новой верфи и расширения провозной способности Мурманского транспортного узла.

Вопросами реализации национальной морской политики по поручению Президента России Владимира Путина будет заниматься созданная 13 августа 2024 года Морская коллегия России.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Токари оказались самыми востребованными в судостроении
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Комментарий к новости:В Полярных Зорях в июле 2024 года на 10 родившихся мальчиков зарегистрировано рождение всего лишь одной девочки
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Кильдинская будет построена новая спортивная площадка
-Правовая консультация (18+)Установление границ земельного участка - возможность без лишних проблем совершать сделки с недвижимостью
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий-PRO Валюту (16+)Курс евро подпрыгнул почти на 1,27 рубля, доллар укрепился на 1,15 рубля-PRO Энергетику (18+)Пуск первого энергоблока Кольской АЭС-2 намечен на 2035 год - директор Кольской АЭС Василий Омельчук-PRO ЖКХ (18+)В Заозерске завершены работы по замене теплосети на улицах Ленинского Комсомола, Флотской и в переулке Гранитный-PRO Нефть и газ (18+)Губернатор Андрей Чибис поблагодарил министра энергетики РФ Сергея Цивилева за поддержку проектов развития сетевой инфраструктуры в Мурманской области-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о запрете треш-стримов
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика